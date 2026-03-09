El Rotary Green Meeting consolida Girona com a espai de debat sobre sostenibilitat i gestió forestal
La jornada, celebrada al CaixaForum, també ha reconegut l’Institut Josep Brugulat de Banyoles amb el Premi Educació Verda 2026
El CaixaForum Girona va acollir aquest dissabte la segona edició del Rotary Green Meeting Girona 2026, una jornada dedicada a la sostenibilitat, la gestió forestal i la prevenció d’incendis que va reunir experts, institucions i entitats del territori amb l’objectiu de compartir coneixement i impulsar accions per afrontar els reptes ambientals del país. L’acte, organitzat pels clubs de Banyoles, Blanes-Costa Brava, La Cerdanya, Costa Brava, Girona, Olot-La Garrotxa, Lloret de Mar, Ripollès i Roses-Empuriabrava, amb la participació del Comitè de Medi Ambient del Districte 2202, va comptar amb una àmplia representació institucional i del món acadèmic i ambiental.
La jornada va estar conduïda per Sandra Florenza i va incloure les intervencions de Ramon Corretgé, responsable de Medi Ambient del Districte 2202; Josep Maria Buqueras, governador del Districte 2202 de Rotary; Sergi Cot, regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona; i David Meya, subdirector general de Boscos, en representació del conseller Òscar Ordeig. També hi va assistir el diputat al Congrés dels Diputats Marc Lamuà.
El programa va incloure la presentació del projecte de restauració de la Serra de Queralt a càrrec de Bernat Rubió i Natalia San Juan, així com la conferència inaugural de Joan Nogué. Al llarg del matí es van desenvolupar diverses ponències amb Jaume Hidalgo i Colomé, Nathalie Cruchet, Estel Campmajó, Beatriu Tenas i Joaquim Coch Roura. Un dels moments destacats de la jornada va ser la taula de debat dedicada a la prevenció d’incendis, moderada per Sandra Torras, amb la participació de Maria Pipiò Adroher, Edgar Nebot i David Meya, en què es van abordar estratègies de gestió forestal i coordinació institucional davant l’augment del risc d’incendis en el context de canvi climàtic.
Durant l’acte també es va lliurar el Premi «Educació Verda 2026» a l’Institut Josep Brugulat de Banyoles, en reconeixement al seu compromís amb l’educació ambiental i la sensibilització entre els joves. La cloenda de la jornada va anar a càrrec de Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona.
