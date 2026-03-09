Salt tancarà aquesta setmana els informes vinculats al Campus de Salut per obtenir el vistiplau de l'Estat
L'alcaldessa de Salt diu que els enviaran al Ministeri de Transports amb les dades de trànsit i estaran a l'espera de les mesures correctores que han d'aplicar
L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha concretat que aquesta setmana l'Ajuntament preveu tancar els informes amb la informació sol·licitada pel Ministeri de Transports per poder obtenir el vistiplau de l'Estat al projecte urbanístic el Campus de Salut, que inclourà el nou hospital Josep Trueta.
"Actualment s’està finalitzant l’informe de dades de trànsit, seguint estrictament els criteris establerts pel Ministeri. L’informe es preveu enviar aquesta mateixa setmana, i un cop lliurat, es podran avaluar les mesures correctores que calgui implementar", ha matisat Alarcón aquest dilluns al matí, durant la presentació del projecte guanyador del Campus de Salut.
Segons Alarcón, en l’elaboració de l’informe hi estan treballant els equips tècnics de l’Ajuntament de Salt, l’empresa contractada per al projecte i el coordinador de l’oficina tècnica del Campus, garantint així una anàlisi completa i rigorosa. L'alcaldessa de Salt ha insistit que es tracta d'un aspecte "molt tècnic" i espera que es resolgui en les properes setmanes.
Tal com va avançar Diari de Girona, els informes en qüestió analitzen l’impacte conjunt del sector, del Trueta i d’altres desenvolupaments propers sobre l’AP-7, una infraestructura estatal situada a tocar de l’àmbit.
Segons el Ministeri, els estudis de trànsit presentats incomplien l’article 36.9 de la Llei de carreteres, que exigeix que els nous desenvolupaments no empitjorin el funcionament ni la seguretat viària.
A més del trànsit, el Ministeri ha detectat greus mancances en matèria acústica. L’informe assenyala que el pla «no estableix mesures per garantir l’efectivitat de les servituds acústiques» derivades de l’AP-7 i que, segons els mapes oficials de soroll, «s’incompleixen els objectius de qualitat acústica en parcel·les d’ús residencial en període nocturn».
Fins que l’Ajuntament de Salt no porti a terme aquest redisseny del planejament i dels informes i no es demostri que l’AP-7 manté el seu funcionament i que els nivells de soroll compleixen la normativa, el Sector Sud de Salt —i qualsevol de les seves fases, inclosa la del futur hospital Trueta— no pot avançar ni rebre un informe favorable del Ministeri.
El calendari es manté amb els mateixos terminis
Tot i el darrer revés pels informes de l'Estat al projecte urbanístic del municipi de Salt, el Govern i les institucions implicades remarquen que el calendari continua inamovible.
D'aquesta manera, un cop resolt el procés de selecció, l’empresa guanyadora ha de presentar tota la documentació requerida per, posteriorment, adjudicar el projecte i signar el contracte. Un cop l’hagi signat, al llarg d’aquest semestre, l’equip guanyador tindrà dos anys per redactar l’avantprojecte i els projectes bàsic i executiu del complex del Campus, que ha d'incloure el nou hospital Josep Trueta.
