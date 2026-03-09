Simulen un incendi al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt per provar el pla d’emergència
L’exercici ha inclòs l’evacuació del soterrani d'un dels edificis i l’atenció a una persona ferida
El Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt ha fet aquest matí un simulacre d’incendi per posar a prova el seu Pla d’Autoprotecció. L’exercici, organitzat per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i Protecció Civil de la Generalitat, ha simulat un foc en un vestuari del soterrani de l’edifici Salt.
L’incident ha obligat a evacuar una desena de persones que es trobaven a la planta subterrània. Segons el simulacre, una persona ha resultat ferida i ha estat atesa pels equips de primers auxilis del mateix centre.
La prova ha servit per activar tant el Pla d’Autoprotecció del recinte, homologat el setembre del 2023, com el pla PROCICAT de Protecció Civil. L’Ajuntament de Salt també ha activat el seu pla d’emergència municipal.
Durant l’exercici s’han revisat els recursos tècnics interns, els sistemes de comunicació i l’arribada dels serveis externs fins al punt de l’incendi. També s’ha avaluat el funcionament del nou sistema de trucades simultànies automàtiques i la constitució de la cèl·lula d’avaluació.
Els Bombers de la Generalitat hi han intervingut amb quatre dotacions i un vehicle de coordinació i comandament. En el simulacre, han localitzat el focus de l’incendi en un dels vestuaris de la planta -1, han rescatat la persona ferida i han extingit el foc.
Els Mossos d’Esquadra han format una cèl·lula d’avaluació amb el cap dels Bombers i han delimitat la zona afectada per garantir el perímetre de seguretat. La Policia Local de Salt, per la seva banda, s’ha encarregat del control d’accessos i de regular el trànsit a l’entrada de l’hospital.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) no ha participat en aquesta ocasió, ja que l’atenció a la persona ferida l’ha assumit el servei d’urgències del mateix hospital.
Protecció Civil també hi ha destinat quatre tècnics dels serveis territorials de Girona com a observadors en diferents punts del dispositiu: al centre de comunicacions i alarma, a l’accés al recinte, a la zona de l’incident i als punts de reunió exteriors on s’ha concentrat el personal evacuat.
Per part de l’Institut d’Assistència Sanitària, en el simulacre hi han pres part membres de la Comissió d’Emergències i delegats de prevenció, informa Protecció Civil.
