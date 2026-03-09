La unitat forense de Girona estrena una nova sala d’autòpsies després de practicar-ne 591 el 2025
L’Institut de Medicina Legal ha renovat el servei de patologia forense amb una inversió d’1,2 milions d’euros
Després de tancar el 2025 amb 591 autòpsies, la unitat forense de Girona ha estrenat una nova sala de patologia fruit d’una reforma integral en què s’han invertit 1,2 milions d’euros. Les obres han servit per modernitzar completament la sala d’autòpsies, dotar-la de tres noves taules i adaptar el servei als protocols de bioseguretat 3, a més de reorganitzar els espais i circuits interns.
L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha posat en marxa la nova sala de patologia forense a Girona després d’una reforma integral de 230 metres quadrats. La nova sala d’autòpsies, ubicada a la seu de l’Institut als jutjats de Girona de l’avinguda Ramon Folc, té una superfície de 57 metres quadrats.
Les obres han modificat els circuits interns del servei. D’una banda, s’han separat els recorreguts de familiars, del personal de l’Institut i de l’entrada i sortida de cossos. De l’altra, s’ha reorganitzat el pas entre zones netes i zones brutes amb la creació d’un espai intermedi entre el laboratori i la zona d’autòpsies.
La reforma de l’Institut, situat als jutjats de Girona, inclou també un espai de treball de 32 metres quadrats, un magatzem, dos vestuaris amb dutxes, espais de neteja i residus i una zona de neveres. A més, els treballs han servit per actualitzar els sistemes de protecció contra incendis.
El cost total de la rehabilitació del servei de patologia forense de Girona ha estat d’1,2 milions d’euros. D’aquest import, 493.815 euros corresponen a la sala d’autòpsies. La xifra inclou també l’adequació dels espais utilitzats provisionalment al Tanatori de Salt mentre han durat les obres, en virtut d’un conveni amb l’empresa funerària Mèmora.
Aquest matí han visitat les noves instal·lacions el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; la secretària per a l’Administració de Justícia, Iolanda Aguilar; la directora general de Gestió d’Infraestructures del Departament, Maria Pérez; el director de l’IMLCFC, Eneko Barbería; la directora dels Serveis Territorials de Justícia a Girona, Núria Gómez, i la subdirectora de l’IMLCFC a Girona, Mariona Cañisá.
El 55% de les morts van ser naturals
La Unitat de Patologia Forense de Girona va practicar 591 autòpsies el 2025, una xifra pràcticament idèntica a la del 2024, quan en va fer 592. Del total de casos analitzats l’any passat, 325, prop del 55%, van concloure que la mort havia estat per causes naturals.
Entre la resta de casos, el 21,1% es van atribuir a causes accidentals, l’1,4% a homicidis, el 12,5% a suïcidis i el 8,3% van quedar com a causes indeterminades. L’1,7% restant correspon a estudis d’antropologia forense.
El servei de medicina legal de Girona assumeix les autòpsies dels partits judicials de Figueres, BlanesSanta Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de GuíxolsOlotPuigcerdà i Ripoll.
