Veïns de la Font de la Pólvora a Girona pels talls de llum diaris: "No es pot viure així"
Una trentena de veïns es concentren davant la seu d'Endesa i fan un recorregut que passa per la seu de la Generalitat i l'Ajuntament
Segons la companyia, el 71% de l'electricitat del barri de la Font de la Pólvora es defrauda
Una trentena de veïns del barri de la Font de la Pólvora de Girona s'han concentrat aquest dilluns matí davant l'oficina d'Endesa, ubicada al carrer del Riu Güell, per demanar solucions davant els recurrents talls de llum que es produeixen al barri. Des d'abans de Nadal, i segons expliquen els veïns, s'han anat produint talls de llum cada dia, amb l'electricitat que marxa durant hores i no es restableix fins a l'endemà al matí.
El president de l'Associació de Veïns del barri, José Fernández, ha explicat que porten "anys amb talls constants". Endesa va un cop al dia al barri a primera hora del matí per canviar els fusibles espatllats, però tot apunta que, a causa del frau elèctric, es produeix una sobrecàrrega i "a les vuit o les nou ja no torna a haver-hi llum fins a l'endemà". Fernández ha lamentat que hi ha nens petits que "necessiten una higiene en condicions per anar al col·legi" o gent gran que "necessita respiradors". "És inhumà, no es pot viure d'aquesta manera", ha etzibat.
