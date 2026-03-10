La creativitat centra la 8a Jornada d’Innovació i Emprenedoria de la formació professional a Girona
En el marc de l’acte s’ha fet entrega dels Premis d'Emprenedoria de l'FP, uns guardons que reconeixen sis projectes elaborats per l’alumnat de cicles formatius
La creativitat ha centrat enguany la Jornada d'Innovació i Emprenedoria de la Formació Professional (FP), celebrada al Centre Cultural La Mercè. L’acte té per objectiu promoure coneixements sobre l'àmbit de l'emprenedoria i la innovació entre l'alumnat de formació professional i fomentar el seu esperit emprenedor. En el marc de la jornada, també s’han entregat els Premis d'Emprenedoria de l'FP.
“La formació professional és clau per preparar el talent que necessita la nostra ciutat i per donar resposta als reptes del món laboral. Jornades com aquesta ofereixen a l’alumnat espais per compartir idees, experimentar i descobrir que innovar i emprendre també poden formar part del seu futur professional. La jornada d'enguany posa èmfasi en la creativitat com a motor d’innovació, i en l’àmbit de l’FP és essencial per trobar solucions noves i generar oportunitats. Des de l’Ajuntament apostem per una formació professional connectada amb el territori, les empreses i les necessitats reals de la societat, i amb aquests premis reconeixem l'esforç, la iniciativa i el talent de l'alumnat de la nostra ciutat”, ha subratllat la regidora d’Educació, d’Estadística i Atenció a la Ciutadania i de Participació, Queralt Vila Vergés.
“La formació professional és una via clau per generar talent i oportunitats al nostre territori. Iniciatives com aquesta jornada ajuden l’alumnat a convertir idees en projectes reals i a descobrir que l’emprenedoria també pot formar part del seu futur professional. Des de l’Ajuntament continuarem treballant per connectar formació, talent jove i món laboral”, ha destacat la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona.
El programa ha començat amb la ponència “Creativitat aplicada. Crees o et recrees?”, a càrrec del clown i facilitador d'experiències transformadores, Rafel Sánchez. Després d’una pausa, s’ha dut a terme una tertúlia sobre emprendre des de l’FP amb representants de Rehabitat Girona, 3Dnewton, Ponent Explorers i SureSHot; i una taula rodona que ha girat al voltant de la mobilitat internacional. En aquesta taula, l’alumne de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona Robin Bergoñó i l’alumna de l'Institut Montilivi Paula Martínez han compartit les seves experiències i el professor de l’Institut Montilivi Josep Miquel Panella ha explicat les diferents opcions de mobilitat internacional existents.
Els premiats
Finalment, s’ha celebrat el lliurament dels Premis d'Emprenedoria de l’FP a la ciutat de Girona, uns guardons que permeten reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador de l’alumnat de cicles formatius. En total, en aquesta edició es van rebre 19 projectes, dels quals se n’han premiat sis, tres de cicles formatius de grau mitjà i tres de cicles formatius de grau superior.
El primer premi de cicles formatius de grau mitjà ha estat per al projecte “Nutri Chef Athletes”, de l’alumne Aniol Trulls Alegrí de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona. Es tracta d’un servei de xef privat per a esportistes d'alt rendiment, que ofereix una proposta gastronòmica que combina la nutrició amb la creativitat de la cuina d'autor. En segona posició, ha quedat “Little Paws”, de les alumnes Angelica Tatiana Giraldo Cardona i Angie Paola Corrales Corrales de l’INS Montilivi i, en tercera posició, “Card Flow” de Pau Berlanga i Testar i Marc Ribas i Ramírez de l’Escola Tècnica Girona.
En el cas dels cicles formatius de grau superior, el projecte “Polylife Dynamics”, de Juan Durán Bretón de l’INS Narcís Xifra, ha estat guardonat amb el primer premi. Es tracta d’un negoci de disseny, fabricació i comercialització d'instrumental mèdic regeneratiu i antibacterià basat en biopolímers intel·ligents inspirats en l’ascídia marina Polycarpa mytiligera. El segon guardó l'ha obtingut “Nexx”, dels alumnes Robert Chalabyan Hakobyan i Pau Bassols Ros de l’Escola Tècnica Girona i, en tercera posició, ha quedat “Giro-L” d’Aruna Floren Rigau, Ariadna Muñoz Lopez, Guillem Pi Obrador, Yasmine Himer Chaib i Alexandro González Montalban de l’INS Montilivi.
Els centres educatius dels projectes guanyadors rebran un import econòmic per tal d'organitzar activitats de foment de l’emprenedoria a les aules. Per altra banda, s'obsequiarà l'alumnat guanyador amb diferents premis, entre ells una subscripció anual gratuïta a la revista Empresarial Girona, que farà un reportatge de les propostes guanyadores. El jurat ha estat format per representants de l’Ajuntament de Girona, de la Fundació per l’Autoocupació de Girona, de la Generalitat de Catalunya i de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG).
L’acte ha estat organitzat per l’Ajuntament de Girona, a través del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, el Servei Municipal d’Ocupació mitjançant Girona Emprèn i el Servei Municipal d’Educació. La jornada ha estat conduïda per l’alumnat del cicle d'Assistència a la Direcció de l'Institut Montilivi. El grup de Publicitat i Màrqueting de l’Escola Tècnica Girona ha dissenyat la imatge i el material audiovisual de l’acte i els i les estudiants del cicle d'Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona ha portat a terme la benvinguda i l'acompanyament de les persones assistents.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes