Els sindicats critiquen que l'Ajuntament de Girona aprova "decisions que no han estat consensuades"
Critiquen que s'ha incomplert l'acord amb la jornada laboral que han de fer els nous llocs de treball de la nova Oficina de Contractació
Els sindicats que representen els treballadors de l'Ajuntament de Girona (Intersindical, CCOO, CSIF i UGT) han tornat a expressar el seu malestar amb l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) per aprovar en el ple municipal d'aquest dilluns "decisions que no han estat consensuades a la Mesa de Negociació". El consistori va aprovar l'actualització de la Relació de Llocs de Treball de l'any 2026. El canvi més significatiu és la creació de l'Oficina Tècnica de Contractació.
Els sindicats es queixen que els sis nous llocs a la nova oficina s'han creat amb una jornada de 40 hores setmanals, "incomplint així l’acord signat amb l’equip de govern anterior per eliminar les jornades de 37,5 i 40 hores". Els sindicats s'hi oposen per "l'incompliment d'aquest acord", però també perquè "es desvirtua la Valoració de Llocs de Treball". Tot això, perquè "permet establir jornades perllongades de manera discrecional", el que la VLT "pretenia evitar". Segons els sindicats, el govern "s’ha saltat la majoria sindical de la Mesa i ha optat per la imposició del seu criteri".
També entenen que "tothom ha de tenir una jornada de 35 hores i que les noves fitxes de lloc de treball que es creïn han de ser també de 35 hores". En paral·lel, lamenten que l'Ajuntament no ha elaborat "un estudi per reduir la jornada dels llocs de treball existents" ni tampoc "s’ha reduït l’horari dels llocs de treball que s’havia compromès a reduir a partir de l’1 de gener de 2025".
"Mala praxi"
Per tot això, els sindicats creuen que el govern municipal està fent una "mala praxi" que no s'havia produït "amb anteriors governs". Ara, però, lamenten que sigui una "pràctica habitual" i més pròpia de "polítiques de dretes i autoritàries", fet que entenen que no representa al govern actual.
A més, recorden que quan Guanyem estava a l'oposició denunciava "aquest tipus de pràctiques" i que ara facin "el mateix que els que aleshores governaven". Per tot això, els sindicats insten a l'equip de govern a "retirar la mesura, replantejar la seva actitud i portar al Ple només els acords de consens, així com a tornar al diàleg en tot allò que modifiqui la Valoració de Llocs de Treball".
La nova oficina
La proposta portada al ple municipal d'aquest dilluns només va tenir els vots favorables de l'equip de govern, ja que el PSC es va abstenir i PP i Vox van votar en contra. La tinenta d'alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, va explicar que l'aprovació que es va dur a terme pretenia "adaptar l'organització de l'Ajuntament a les necessitats actuals de la ciutat". En aquest cas, és una "actualització organitzativa que té un objectiu molt clar", va argumentar Aliu, i aquest és el de "millorar el funcionament intern de l'Ajuntment perquè el servei sigui més eficient i perquè els projectes de la ciutat puguin avançar amb més agilitat".
La nova Oficina Tècnica de Contractació permetrà que es "contracti millor, més ràpid i amb més planificació", a diferència d'ara que la "contractació pública és complexa" i afecta "diferents àrees". L'oficina, així, "farà aglutinar els contractes transversals i centralitzar en una sola unitat les tasques principals associades a la contractació". D'aquesta manera es podrà "ordenar millors els processos, generar economies d'escala i, sobretot, guanyar agilitat administrativa".
