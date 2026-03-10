Enxampat a 174 km/h a la C-35 a Llagostera en un tram de revolts limitat a 80
Els Mossos d’Esquadra investiguen el conductor que van aturar arran d'un control de velocitat a la C-35
Els Mossos d’Esquadra investiguen penalment un conductor de 35 anys que va ser caçat circulant a 174 km/h per la C-35, al terme municipal de Llagostera, en un tram de revolts on la velocitat màxima permesa és de 80 km/h.
Els fets van passar el 7 de març, cap a dos quarts d'onze del matí al punt quilomètric 99,6, durant un control de velocitat muntat pels agents de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) dels Mossos a Girona. Després de detectar el vehicle circulant a una velocitat molt superior a la permesa, els policies el van aturar i van identificar-ne el conductor.
Segons han informat els Mossos, a l’home se li han obert diligències penals com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària, ja que conduïa a una velocitat penalment punible i més del doble del límit autoritzat en aquest punt de la carretera.
El conductor va quedar citat i haurà de comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues