Enxampat a 174 km/h a la C-35 a Llagostera en un tram de revolts limitat a 80

Els Mossos d’Esquadra investiguen el conductor que van aturar arran d'un control de velocitat a la C-35

El vehicle enxampat en el control de velocitat circulant a 174 km/hora a Llagostera.

El vehicle enxampat en el control de velocitat circulant a 174 km/hora a Llagostera. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Llagostera

Els Mossos d’Esquadra investiguen penalment un conductor de 35 anys que va ser caçat circulant a 174 km/h per la C-35, al terme municipal de Llagostera, en un tram de revolts on la velocitat màxima permesa és de 80 km/h.

Els fets van passar el 7 de març, cap a dos quarts d'onze del matí al punt quilomètric 99,6, durant un control de velocitat muntat pels agents de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) dels Mossos a Girona. Després de detectar el vehicle circulant a una velocitat molt superior a la permesa, els policies el van aturar i van identificar-ne el conductor.

Segons han informat els Mossos, a l’home se li han obert diligències penals com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària, ja que conduïa a una velocitat penalment punible i més del doble del límit autoritzat en aquest punt de la carretera.

Notícies relacionades

El conductor va quedar citat i haurà de comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.

