Girona obre un procés participatiu per estudiar la pacificació de la plaça de Catalunya
42 entitats i associacions de la ciutat participaran aquesta primavera en diverses reunions de treball sectorials per analitzar possibles mesures i millores de l’espai
L’Ajuntament de Girona iniciarà aquesta primavera un conjunt de sessions de treball amb entitats i organismes de la ciutat per estudiar l’aplicació de mesures de pacificació a la plaça de Catalunya. L’objectiu és analitzar conjuntament possibles actuacions que permetin millorar l’ús de l’espai i avançar cap a un model de mobilitat més equilibrat, amb la voluntat de desenvolupar les primeres mesures a partir de la tardor d'aquest any.
Hi haurà 42 entitats i associacions que formaran part del procés participatiu, amb la primera trobada que se celebrarà el pròxim 17 de març. En aquesta, es presentarà la proposta de treball a totes les entitats participants. Després de tot això, es faran cinc sessions temàtiques amb diferents col·lectius vinculats a l'àmbit de la plaça Catalunya i el seu entorn. És el cas de les associacions veïnals, les entitats de mobilitat i accessibilitat, les institucions ubicades al Barri Vell com els equipaments culturals, la Diputació de Girona o la Universitat de Girona, i les associacions de comerciants, d’hostaleria i empresarials.
Un cop finalitzades les sessions amb els diferents agents implicats s’obrirà un període de reflexió perquè cada entitat pugui valorar les aportacions i les possibles objeccions plantejades durant les trobades. Posteriorment, durant el mes d’abril es farà una segona ronda de sessions amb els mateixos grups específics per continuar avançant en les propostes. El procés també inclourà una sessió oberta a tota la ciutadania, que tindrà lloc el 13 de maig. Aquesta tindrà per objectiu recollir aportacions i opinions de la població. Finalment, el procés culminarà el 28 de maig amb una trobada final en què es presentarà la proposta resultant del conjunt de sessions de treball.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol impulsar un espai de diàleg i treball compartit amb els diferents agents de la ciutat per definir de manera consensuada el futur de la plaça de Catalunya. “La voluntat és treballar el futur de la plaça de Catalunya amb els diferents agents de la ciutat per trobar solucions compartides que millorin l’espai i el seu funcionament. Es tracta d’un punt estratègic de la ciutat, amb molts usos i molta activitat, i per això és important escoltar els diferents col·lectius implicats abans de definir les actuacions”, ha destacat el regidor de Mobilitat i Via Pública, Isaac Sánchez Ferrer.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes