Una gironina guanya el Premi al Mèrit de la Cònsol del Japó a Barcelona

La directora de l'acadèmia Nipponia Idiomes, Carme Feliu, rep el reconeixement per la seva "contribució en l'enfortiment dels llaços culturals entre el Japó i Espanya"

Feliu amb la cònsol del Japó. / Nipponia

Josep Coll

Girona

La directora de Nipponia Idioma, Carme Feliu i Latorre, ha estat guardonada amb el Premi al Mèrit de la Cònsol General del Japó a Barcelona 2026 (actualment la cònsol és Akiko Shikata). Es tracta de la primera vegada que una persona de Girona rep aquest premi. Se li ha fet aquest reconeixement per la seva "contribució en l'enfortiment dels llaços culturals entre el Japó i Espanya, especialment en l'àmbit de la divulgació de la cultura i la llengua japoneses".

Fa vint anys (va celebrar el 20è aniversari el juny de l'any passat) que Feliu va fundar l'acadèmia Nipponia a Girona, ara amb seu al carrer de la Rutlla. Va ser uns dels primers centres privats especialitzats en llengua japonesa a Catalunya (també s'ensenyen altres idiomes orientals com el xinès o el coreà). La directora de l'acadèmia també ha destacat per les seves col·laboracions amb institucions, organitzacions i festivals, especialment a la ciutat de Girona, però també a la resta de Catalunya.

El Premi al Mèrit del Consolat General del Japó a Barcelona és un guardó que reconeix les contribucions destacades en la promoció de la cultura, l’educació i les relacions de comprensió i amistat entre el Japó i la societat local. Aquest premi fa valdre persones o institucions que, amb la seva feina i dedicació, han contribuït de manera significativa a apropar la llengua, els valors culturals japonesos i les relacions bilaterals amb el Japó.

