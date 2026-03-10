Llagostera posa en marxa un concurs d’idees per a la construcció de la nova residència de gent gran
El termini per presentar les propostes s'allarga fins al 12 d'abril i es preveu disposar del projecte a principis de 2027
L’Ajuntament de Llagostera ha obert el concurs d’idees per a la redacció del projecte arquitectònic i la direcció d’obra de la futura residència per a gent gran del municipi. El concurs servirà per seleccionar la proposta arquitectònica que definirà el futur centre residencial, que s’ubicarà en un solar municipal situat a l’illa delimitada pels carrers del Canigó, Ricard Casademont i la continuació del carrer Maria Gay. "Aquesta iniciativa representa un pas important per avançar en la construcció d’aquest equipament llargament reivindicat que permetrà millorar l’atenció i els serveis destinats a les persones grans del municipi", ha explicat l’alcalde, Narcís Llinàs.
El pressupost base de licitació per a la redacció del projecte que resulti guanyador és de 605.577,94 euros. El termini per a l’assoliment dels treballs encarregats de redacció dels projectes bàsic i executiu, projecte d’equipament i mobiliari i estudi de seguretat i salut, incloses les visites tècniques, reunions i verificacions prèvies és de 10 mesos i es preveu que es pugui disposar del projecte a principis de l'any que ve perquè el termini per a presentar propostes finalitza el dia 12 d’abril. El document tècnic estableix un pressupost estimat d’uns 7,4 milions d’euros per a l’execució de l’edifici, als quals caldrà sumar aproximadament 837.000 euros per a equipament i mobiliari, segons les estimacions inicials incloses en el plec tècnic del concurs.
Cal destacar que l’Ajuntament disposa actualment d’un estudi de viabilitat arquitectònica i programa funcional per a la construcció de la residència que haurà de servir de base per a les propostes que es presentin al concurs. La futura residència de la gent gran forma part dels projectes estratègics de Llagostera per donar resposta a l’envelliment progressiu de la població i garantir serveis d’atenció de qualitat a les persones grans. El nou equipament permetrà ampliar els recursos assistencials del municipi i oferir un model d’atenció més modern, adaptat a les necessitats actuals.
Per a 90 persones
El centre es projecta inicialment amb 90 places residencials, amb possibilitat d’ampliar-les fins a 120, organitzades en unitats de convivència d’un màxim de 15 residents, un model que busca reproduir un entorn més proper i domèstic per afavorir el benestar de les persones usuàries. El projecte es basarà en el model d’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP), que posa l’accent en l’autonomia personal, la personalització de l’atenció i la creació d’espais de convivència que facilitin un ambient similar al d’una llar. A més de les àrees residencials, l’equipament incorporarà espais de convivència, àrees d’atenció sanitària i terapèutica, serveis generals, cuina i bugaderia, així com zones de socialització i espais exteriors pensats per afavorir la relació amb l’entorn.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo