Troben un projectil de la Guerra Civil durant l’enderroc d’un edifici que havia estat ocupat a Girona
Els operaris van alertar els Mossos després de trobar entre la runa un explosiu que encara conservava càrrega
La fase final de l’enderroc de l’edifici que havia estat ocupat del carrer Tomàs Mieres de Girona va deixar aquest dilluns una troballa inesperada. Els operaris treballaven a l’immoble quan, entre la runa, van localitzar el que podia ser un artefacte explosiu.
Davant el dubte, van alertar els Mossos d’Esquadra cap a dos quarts de sis de la tarda per la presència d’un possible projectil. Fins al lloc s’hi van desplaçar dues patrulles, que van confirmar que l’objecte podia ser un explosiu. Arran d’això, es van activar els Tedax NRBQ -els experts en explosius i en riscos nuclears, radiològics, químics i biològics, que van fer les comprovacions pertinents i van determinar que es tractava d’un projectil d’artilleria de 155 mil·límetres de la Guerra Civil. Durant la inspecció, també van constatar que no tenia espoleta, però que encara conservava càrrega a l’interior.
Per la seva perillositat, els Tedax de Girona el van retirar amb totes les precaucions i se’l van endur per fer-lo destruir en una zona segura, tal com estableixen els protocols. Els especialistes també van confirmar que no hi havia cap altre artefacte a la zona.
El desallotjament i l'enderroc
Cal recordar que aquest edifici de Girona, molt deteriorat i abandonat des de feia anys, havia estat desallotjat el 6 d’octubre de l'any passat en un operatiu conjunt de la Policia Municipal i els Mossos, quan a l’interior hi havia una vintena d'ocupes. Després, es van tapiar els accessos i es va tancar la finca per motius de seguretat.
El Pla General de Girona ja preveia l’enderroc de l’immoble per deixar espais lliures al costat de la via del tren, tal com ja s’havia fet el 2016 amb un altre edifici proper. L’ocupació del bloc havia provocat queixes veïnals per problemes d’inseguretat, sorolls i baralles.
Les màquines van iniciar el 13 de febrer la fase final de l’enderroc al carrer Tomàs Mieres, uns treballs que havien començat a mitjan desembre de manera manual. La proximitat de l’edifici a la infraestructura ferroviària va obligar l’Ajuntament a coordinar-se amb ADIF, un fet que va endarrerir el procés per qüestions burocràtiques i de permisos, tal com informava Diari de Girona.
