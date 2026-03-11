Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home
Els Mossos d'Esquadra busquen els quatre assaltants que es van emportar diners del domicili
Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls amb dos ferits. El robatori es va produir dimarts al matí, cap a tres quarts de set, quan quatre homes encaputxats van assaltar les dues persones que viuen al domicili.
Les víctimes són un empresari i la seva dona, que es van veure sorpresos pels assaltants, armats amb barres de ferro i una arma de foc que ara s’investiga si era real o simulada. Els fets van passar a primera hora del matí en una casa del carrer Llevant de Sant Jordi Desvalls, just abans que l’home marxés cap a la feina.
L'home va resultar ferit i va patir diverses contusions pels cops que haurien fet els lladres quan els van abordar i amenaçar per obtenir el seu botí. El SEM el va atendre al lloc dels fets i els va traslladar a l’hospital Trueta. Segons ha confirmat la policia, les lesions no són greus. La dona no va resultar ferida però sí la van amençar per aconseguir el que volien.
Els lladres van aconseguir endur-se diners, tot i que no n’ha transcendit la quantitat. Després del robatori, van fugir del lloc amb un vehicle.
La parella va alertar el 112 i els Mossos d’Esquadra van activar un dispositiu per intentar localitzar els autors i el vehicle amb què van escapar. De moment no s’ha practicat cap detenció i la investigació està en mans de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Girona. A la zona s'hi van desplaçar agents de la policia científica i d'investigació per intentar agafar declaracions, vestigis i tot el necessari per resoldre el cas.
Aquest assalt violent s’afegeix al robatori comès la matinada d'aquest dimecres en una nau de Celrà, on també quatre encaputxats han apallissat i lligat el vigilant de seguretat abans de robar a l’interior de les instal·lacions.
Cop als lladres violents
En paral·lel, els Mossos ja van desarticular a finals de gener el grup que, presumptament, havia perpetrat diversos robatoris violents en domicilis del Baix Empordà, especialment amb gent gran a dins. Segons la investigació, els arrestats haurien arribat a sostreure més de 46.000 euros en diners i joies en almenys cinc assalts, comesos entre finals de desembre de l'any passat i finals de gener. Els tres sospitosos van ser detinguts a Llagostera després de l’últim cop, a Mont-ras, i acumulaven nombrosos antecedents.
