El Concurs Mundial del Xuixo torna a Girona: «Forma part de la identitat de la ciutat»
La sisena edició del certamen reunirà una trentena de participants d’arreu de Catalunya i se celebrarà el 21 de març amb activitats a la plaça Salvador Espriu
El Concurs Mundial del Xuixo tornarà a Girona el pròxim 21 de març amb la seva sisena edició i amb el propòsit de continuar reivindicant un dels dolços més emblemàtics de la ciutat. El certamen, que en els últims anys ha anat més enllà de la competició estricta, es completarà novament amb una diada d’activitats a la plaça Salvador Espriu, pensada per acostar el xuixo a la ciutadania i reforçar-ne el valor com a producte identitari i artesà.
La presentació s’ha fet aquest dimecres a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona amb la participació de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis; el creador del concurs, Salvador Garcia-Arbós; el president del Gremi de Pastissers de Girona i guanyador de l’última edició, Joaquim Trias, i el gerent del Gremi de Flequers de Girona, Àngel Segarra.
Geis ha defensat que el xuixo és “un dels grans referents gastronòmics” de Girona i ha remarcat que forma part de la identitat de la ciutat. Segons ha assenyalat, es tracta d’un producte que “parla de tradició, ofici i qualitat” i que també serveix per reconèixer la feina de flequers i pastissers. La vicealcaldessa ha subratllat que la iniciativa contribueix a reforçar la marca de ciutat, a preservar l’artesania i a generar activitat econòmica en un mes de març que ajuda a “desestacionalitzar” l’oferta i dinamitzar el comerç local.
Per la seva banda, Garcia-Arbós ha recordat que el concurs va néixer l’any 2018 amb la voluntat de reivindicar el xuixo i donar-li una projecció pròpia. També ha insistit que el projecte no s’entendria sense la implicació conjunta dels gremis, les institucions, els patrocinadors i els professionals del sector. “Sense flequers i pastissers això no es faria”, ha afirmat. El periodista i impulsor del certamen ha remarcat, a més, que cada edició ha servit perquè el sector continuï millorant el producte i guanyi visibilitat.
El programa d’aquest any inclourà el Mercat del Xuixo, una zona infantil amb tallers, activitats als col·legis de Girona, una xerrada d’alumnes de Santa Eugènia sobre el comerç i el màrqueting del producte i una nova representació del grup Pànids sobre el naixement del xuixo. També s’hi afegirà un “xuixcooking” a càrrec de Trias, que explicarà pas a pas com s’elabora el xuixo amb què es va imposar en l’edició passada. La jornada arrencarà a les 10 del matí i les inscripcions per participar al concurs ja estan obertes a través del web.
Xuixaire d’Honor
Una de les novetats serà la incorporació de la figura del Xuixaire d’Honor, que aquest any recaurà en el periodista Jordi Basté. Segons ha explicat Garcia-Arbós, aquest reconeixement tindrà continuïtat en futures edicions i el guardonat també formarà part del jurat.
El concurs acostuma a moure’s al voltant de la trentena de participants d’arreu de Catalunya. Els organitzadors remarquen que els guanyadors de les cinc edicions anteriors han estat de municipis diferents, un fet que evidencia l’abast que ha anat guanyant el certamen més enllà de Girona ciutat. Durant la jornada del 21 de març, a més, també es podran tastar els xuixos dels cinc guanyadors anteriors, que en posaran a la venda 200 cadascun, és a dir, un miler de xuixos en total.
Trias ha aprofitat la presentació per reivindicar el component artesanal del xuixo i el valor que tenen iniciatives com aquesta per al sector. Ha explicat que el concurs dona visibilitat als professionals i ajuda a fer visible una feina que sovint queda amagada dins els obradors. També ha advertit de les dificultats que travessen moltes pastisseries i fleques, en un context en què, segons ha dit, cada vegada costa més trobar relleu i personal. “Pastisseria que jubila, pastisseria que es tanca gairebé”, va resumir.
El president del Gremi de Pastissers de Girona també ha explicat l’impacte directe que va tenir en el seu negoci la victòria de l’any passat. Ha detallat que al seu establiment feia només cinc mesos que elaboraven xuixos quan van decidir presentar-s’hi i que el premi els va capgirar completament el volum de feina. “Vam passar de fer 20 xuixos a la setmana a 200 al dia”, ha afirmat. Segons ha concretat, ara han estabilitzat la producció en uns 40 o 50 xuixos diaris entre setmana i entre 400 i 500 durant els caps de setmana. Trias ha remarcat que el xuixo és un producte “molt bo” però també laboriós, perquè requereix una massa ben treballada, una crema equilibrada i una fregida acurada. En el seu cas, ha explicat que fan servir una massa similar a la del croissant i oli verge extra per acabar de donar gust a la peça.
La plaça Salvador Espriu tornarà a ser l’escenari de la diada després de la bona experiència de l’any passat. Els organitzadors consideren que és un espai cèntric, amb pas de gent i amb sinergies amb l’entorn del Mercat del Lleó, fet que pot ajudar a ampliar l’abast de la jornada i a convertir el xuixo, un any més, en protagonista de la ciutat.
