Crema el motor d’una piscina i un bidó de clor en una casa de Bordils

Els Bombers van mobilitzar tres dotacions i cap de les tres persones de l’habitatge va resultar ferida

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu.

Eva Batlle

Bordils

Els Bombers van mobilitzar aquest dimarts a la nit tres dotacions per un incendi en un habitatge de Bordils. L’avís el van rebre cap a un quart de dotze, quan es va alertar que s’estava cremant el motor de la piscina d’una casa situada al carrer Montserrat.

Quan van arribar al domicili, van comprovar que cremaven l’estructura de fusta que recobria el motor, el mateix motor i també un bidó que contenia clor.

A l’interior de l’habitatge hi havia tres persones i, segons el SEM, cap d’elles va resultar ferida. Tot i això, una de les persones va intentar apagar el foc abans de l’arribada dels serveis d’emergència. Finalment, van ser els Bombers els qui van extingir l’incendi.

Segons han informat els Bombers, el foc no va causar afectacions a la resta de la casa.

