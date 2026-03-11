Els Químics Espai Jove celebra 15 anys com a referent juvenil a Girona
L’equipament commemora l’aniversari aquest divendres amb una sessió tècnica al matí i un acte obert a la ciutadania a la tarda
Els Químics Espai Jove celebrarà aquest divendres 15 anys de trajectòria amb una jornada que combinarà reflexió i commemoració per posar en valor el paper d’aquest equipament en les polítiques de joventut de la ciutat de Girona. L’espai, situat al número 106 del carrer del Marquès de Caldes de Montbui, es va inaugurar el 9 de març del 2011 i es va convertir en el segon espai jove de Girona, després de L’Estació Espai Jove.
L’equipament va néixer amb la voluntat d’oferir un model d’atenció integral per als joves del sector de Pla de Palau i Montilivi. Impulsat a partir del treball conjunt entre els serveis municipals de Joventut i Serveis Socials, Els Químics s’ha consolidat com un espai de relació, aprenentatge i experiències compartides, tant per als joves com per als barris del seu entorn.
La commemoració d’aquest quinzè aniversari inclourà dos actes al mateix equipament. Al matí, de 9 a 12 h, s’hi farà una sessió tècnica adreçada a professionals i agents vinculats a les polítiques de joventut. La trobada vol compartir una mirada sobre el valor i l’impacte dels espais joves a la ciutat i reflexionar sobre el seu paper dins les polítiques locals en aquest àmbit.
Una història col·lectiva
A la tarda, de 17 a 19 h, arribarà l’acte central de la jornada amb la commemoració titulada “Una història col·lectiva: 15 anys d’Els Químics Espai Jove”. La proposta està oberta a tota la ciutadania i es planteja com un espai de retrobament, reconeixement i celebració compartida amb totes les persones que han format part del projecte al llarg d’aquests anys: joves, professionals, entitats i col·lectius del territori, administracions i col·laboradors. Durant l’acte també es presentarà una exposició commemorativa amb alguns dels moments més destacats de la història de l’equipament.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones i de Llengua Catalana, Núria Riquelme, ha defensat la necessitat de continuar impulsant polítiques de joventut que situïn els joves al centre. Segons ha remarcat, calen més espais que els escoltin, els acompanyin i els ofereixin eines per construir el seu futur amb confiança.
En la mateixa línia, el regidor de Joventut i Esports, Àdam Bertran, ha posat en valor la tasca que desenvolupen els espais joves com a llocs on els joves poden trobar-se, experimentar, equivocar-se i aprendre. També ha destacat que són espais que permeten viure experiències significatives, construir vincles i desenvolupar habilitats en un entorn comunitari i de proximitat.
Amb aquesta celebració, l’Ajuntament vol reivindicar el paper dels espais joves com a entorns clau per fomentar la participació, l’autonomia i el desenvolupament dels projectes de vida dels joves. Alhora, també es vol reconèixer el treball col·lectiu que ha fet possible aquests quinze anys de recorregut, amb la implicació d’instituts del sector, la Universitat de Girona, equipaments públics, entitats veïnals, professionals i col·lectius juvenils.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica