Una pròrroga evita perdre un ajut per la Casa de la Tecnologia de 680.000 euros
Les obres al Xalet Soler estan aturades des de l'agost de 2024 i l'Ajuntament està a l'espera que es reprenguin, tot i que encara no hi ha data
L'Ajuntament de Girona ha obtingut una pròrroga per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per evitar perdre la subvenció dels fons europeus Next Generation relacionats amb les obres per convertir el Xalet Soler en la nova Casa de la Tecnologia. Ho va confirmar en el ple d'aquest dilluns el tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, que va lamentar les "dificultats administratives que hi ha entorn dels Next Generation, no només per aquest projecte". Per això, també va demanar a les institucions "flexibilitzar la justificació i els terminis".
Tot això, després que la portaveu del PSC, Bea Esporrín, assegurés que el 27 de febrer s'emetés un "decret" on se sol·licitava "prorrogar el projecte fins al 30 de juny de 2026". "S'ha rebut resposta i és afirmativa", va assegurar Font. Tot apunta que la sol·licitud per demanar la pròrroga acabava pocs dies després que es demanés per part del consistori.
Les obres per rehabilitar el Xalet Soler formen part de la línia de subvencions del programa PIREP local (Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics per a les Entitats Locals), que forma part dels Next Generation. El preu de sortida de la licitació va ser d'1.469.036,68 euros, tot i que finalment les obres es van adjudicar a Arcadi Pla SL per 1.321.144,93 euros. Segons consta a la web de l'Ajuntament, el cost subvencionat per part del PIREP local és de 683.780,61 euros, mentre que la Diputació de Girona també va subvencionar el projecte amb 38.162,33 euros.
Obres aturades
La pròrroga s'ha demanat perquè, ara per ara, les reformes del Xalet Soler, ubicat als números 155 i 157 del carrer Barcelona, a l'entrada sud de la ciutat, estan aturades des de fa més d'un any. Van començar l'abril de 2024, però l'agost d'aquell mateix any es van aturar per uns problemes als forjats de l'edifici que connecten la primera i la segona planta. Si aquests defectes no haguessin aparegut, ja faria gairebé un any que les actuacions a l'immoble haurien acabat, ja que estava previst que s'allarguessin durant màxim dotze mesos.
Es van haver d'encarregar els serveis per a l’assistència tècnica de redacció de la memòria valorada del reforç estructural del sostre de les plantes i el projecta ja fa uns mesos que s'ha modificat. Tanmateix, l'Ajuntament encara està negociant amb l'empresa adjudicatària perquè es reprenguin les actuacions. Encara no se sap la data en la qual es reiniciaran les obres.
El projecte té com objecte l'adequació del Xalet Soler en el nou espai de la Casa de la Tecnologia de Girona, seu del futur Museu de les matemàtiques, més altres espais de treball i col·laboració entorn de la tecnologia. El projecte fa anys que coeja, ja que va ser a principis del 2019 quan es va anunciar el projecte, amb Marta Madrenas com a alcaldessa. En tot el mandat 2019-2023 no es van iniciar les obres, tot i que el 2022 Madrenas va anunciar que, si tot anava bé, la Casa de la Tecnologia seria una realitat abans de finalitzar el 2023.
Lluny de tot això, no va ser fins a finals de 2023 que es van licitar els treballs. Uns mesos més tard van començar les obres que ara fa un any i mig que estan aturades. Un cop es puguin reprendre, si ho fa la mateixa empresa que les va iniciar, encara faltarien uns nou mesos de treballs, per la qual cosa no acabarien fins a finals de 2026 o principis de 2027. En cas que l'Ajuntament no arribés a un acord amb Arcadi Pla SL s'haurien de tornar a licitar les obres, per la qual cosa, el procés encara seria més lent.
