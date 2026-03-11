Junts denuncia un "nou assentament de persones immigrants" al parc Central de Girona
La vicealcaldessa, Gemma Geis, exigeix al Govern espanyol una "solució immediata"
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis (Junts), ha denunciat que una quinzena de persones s'han tornat a instal·lar al parc Central, com ja va passar l'estiu passat. Geis ha apuntat que es tracta de "persones immigrants", que tenen pendent la "resolució del visat o la situació administrativa", un tràmit que "depèn de la Subdelegació del Govern de l'Estat a Girona", que encapçala Pere Parramon (PSC).
La vicealcaldessa ha advertit que no es pot "tornar a repetir el que va passar fa uns mesos". Va ser abans de l'estiu de l'any passat quan hi havia una vintena de persones procedents de països subsaharians, la gran majoria de Mali, es van instal·lar al parc Central a l'espera de rebre una cita per tramitar l'asil. En aquella ocasió va acabar havent-hi tendes, sacs de dormir o matalassos. Això ja va provocar una disputa a les xarxes socials entre Geis i Parramon per les competències de qui havia d'entendre'ls, entre d'altres.
"La manca de resposta de l'Estat va cronificar una situació que requeria una actuació ràpida", ha etzibat Geis. Tanmateix, no va ser fins a mitjan novembre que es va desmuntar el campament d'aquest grup de més de vint persones. Ara, la vicealcaldessa reclama "transparència" per part del Govern espanyol i que expliqui "com arriben aquestes persones fins aquí i amb quins criteris es decideix la seva distribució al territori". Ha assegurat que els ajuntaments no es poden "assebentar" d'aquestes situacions "quan ja s'han produït".
Seguiment de la situació
Geis ha assegurat que l'Ajuntament, a través de Servis Socials, fa un "seguiment de la situació", però ha deixat clar que la "resolució administrativa depèn exclusivament del Govern espanyol". "Girona no pot assumir sola les conseqüències de la inacció de l’Estat", ha assenyalat, afegit que "cal que la Subdelegació del Govern actuï amb la màxima celeritat per resoldre els expedients pendents i evitar que aquesta situació s’enquisti de nou".
Per això, ha exigit al subdelegat del Govern espanyol a Girona, Pere Parramon, que "actuï amb urgència per posar fi a aquest nou assentament i evitar que es repeteixi una situació que ja va generar preocupació ciutadana i una pressió afegida sobre els serveis municipals". Geis ha conclòs dient que "la ciutat necessita respostes i coordinació institucional", perquè el que "no pot passar és que la falta de decisions de l’Estat acabi generant problemes als barris i a l’espai públic de Girona".
