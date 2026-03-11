Mor l’arquitecte i exregidor de CiU a Girona Enric Xutglà Ruiz
Va ser president de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes entre 1977 i 1984
Enric Xutglà Ruiz, arquitecte i exregidor de CiU a l’Ajuntament de Girona, ha mort als 86 anys. Nascut a Girona el 15 de desembre de 1939, va desenvolupar una trajectòria destacada tant en l’àmbit professional com en la vida pública de la ciutat.
Xutglà va estar estretament vinculat al món de l’arquitectura gironina. Va ser president de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes en dues etapes, primer del 1977 al 1984 i, més endavant, del 1988 al 1996. Entre la seva obra a Girona destaca la restauració de la façana de la seu del Bisbat de Girona, executada entre els anys 1986 i 1989.
En la seva vessant política, va ser regidor de CiU a l’Ajuntament de Girona entre 1983 i 1990. Va formar part del consistori durant dues legislatures en què Joaquim Nadal ocupava l’alcaldia. En la primera, entre 1983 i 1987, amb un govern format per PSC i PSUC. En la segona, corresponent al període 1987-1991, amb un executiu municipal del PSC. Durant tota la seva etapa com a regidor, Xutglà va exercir a l’oposició i va acabar renunciant al càrrec l’any 1990.
La cerimònia de comiat tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles aquest 12 de març a les 15.30 hores.
