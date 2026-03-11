"Se’ns nega el dret a escollir escola": famílies de Sant Julià de Ramis denuncien l'eliminació del transport escolar fins a Sarrià de Ter
Els pares demanen poder continuar fent ús del servei des de Sarrià de Ter perquè els seus fills puguin arribar fins a l'escola Montserrat, però el Departament d’Educació al·lega que al municipi ja disposen de centre educatiu
Famílies de Sant Julià de Ramis amb els fills escolaritzats a l’escola Montserrat de Sarrià de Ter denuncien que el Consell Comarcal del Gironès els va notificar al desembre la decisió del Departament d’Educació i Formació Professional d’eliminar a partir del curs 2026-2027 el servei de transport escolar que porta els seus fills des de Sant Julià de Ramis (on fa parada en tres punts diferents) fins al centre educatiu (la majoria d’alumnes hi arriben en transport escolar perquè s’ubica sobre un turó).
El motiu: que al municipi ja hi tenen centre educatiu (l’escola Castellum). "En el marc de les darreres reunions mantingudes amb els Serveis Territorials, se’ns ha indicat que la ruta de transport destinada a l’alumnat del municipi de Sant Julià de Ramis que es desplaça a l’escola Montserrat de Sarrià de Ter no es pot mantenir, atès que el municipi disposa d’oferta educativa d’Educació Infantil i Primària suficient dins del seu propi terme municipal", detalla el Consell Comarcal en la notificació.
Les famílies, però, denuncien que "en cap moment del procés de preinscripció ni de matriculació se’ns va informar que residir en un municipi diferent podria comportar la impossibilitat de fer ús del servei de transport escolar, especialment assumint-ne el cost íntegre". Han sol·licitat la possibilitat de continuar fent ús del servei de transport escolar, portant els seus fills a les parades que hi ha a Sarrià de Ter, però també se’ls ha denegat: "Això no genera cap incidència, perjudici o canvi organitzatiu", lamenten.
"Pressió indirecta" per canviar de centre
Una decisió "injusta" i "desproporcionada" que suposa una "pressió indirecta" per forçar-los a canviar de centre educatiu, una opció que "ja vam descartar". En aquest sentit, asseguren que "vam fer la tria de centre per diversos motius, des de la logística familiar a la confiança en el projecte educatiu, passant perquè l’escola de Sant Julià està en barracons o per continuïtat, perquè després hauran d'anar a l'institut a Sarrià de Ter". La retirada del servei, que asseguren que "genera una estigmatització innecessària perquè estableix una diferència de tracte entre alumnes del mateix centre basada exclusivament en el lloc de residència", els obligarà a replantejar l’organització familiar i laboral, "havent de demanar reduccions de jornada que ens perjudicaran a nivell econòmic".
Amb tot, denuncien que "se’ns està negant el dret a escollir escola". I és que l’alternativa és que portin (i vagin a recollir) els seus fills en cotxe al centre educatiu: "Has de deixar el cotxe en un pàrquing de 30 places, que al matí és un caos perquè també hi estacionen els vuit autobusos que cobreixen la línia escolar, i caminar deu minuts fins al centre educatiu; tot és pujada, és inviable que hi puguin anar els avis".
Recollida de signatures
Les famílies han recollit una trentena de signatures, que han fet arribar al director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, però encara no han obtingut resposta. Amb tot, reclamen que "es revisi la decisió" i que "s’autoritzi els infants de Sant Julià de Ramis a fer ús del transport escolar des de Sarrià de Ter, en les mateixes condicions que la resta d’alumnes".
Fonts del Departament d’Educació asseguren que "es tracta de transport considerat no obligatori, ja que les famílies disposen d’escola al seu municipi però voluntàriament han decidit portar els fills a un altre poble; en aquest cas, no se’ls pot cobrir el transport amb fons públics" i asseguren que "la normativa és clara al respecte".
