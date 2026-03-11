Els treballadors de Girona+Neta es tornen a mobilitzar per reclamar una millora del conveni
El comitè lamenta que la negociació amb l'empresa està "totalment enrocada" i critica que l'Ajuntament actua amb una "connivència perillosa" amb la companyia
Els treballadors de l'empresa que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus a la ciutat, Girona+Neta, tornaran a mobilitzar-se per protestar a causa que les negociacions pel nou conveni no "avancen gens ni mica". En un comunicat, el comitè d'empresa, format per membres de CCOO, UGT, CGT i l’Intersindical, critica que la posició de la companyia està "totalment enrocada" i lamenta que les peticions que formula siguin "inassumibles i inacceptables".
Entre d'altres, detallen que la companyia "vol fer assumir als treballadors el cost i les conseqüències d’un plec de condicions insuficient i gens realista amb les necessitats del servei i la ciutat". Els treballadors, però, tenen clar que no permetran "la imposició de torns de treball que vulnerin o perjudiquin la correcta conciliació familiar de la plantilla ni l’obligatorietat de treballar en dies festius com pretén l’empresa".
Més enllà d'això, es queixen que les últimes modificacions del contracte, amb la instal·lació d'un contenidor per a cada fracció i disponible les 24 hores, han suposat un "sobrecost", però "no una millora del servei". Tot això, perquè els contenidors "no es buiden amb la regularitat que pertoca". Els treballadors creuen que s'han de reformular les rutes i augmentar la freqüència, sigui en la neteja viària com en la recollida selectiva. A conseqüència de tot plegat també demanen "augmentar el personal fix de plantilla que permeti cobrir aquest increment de serveis".
Crítiques a l'Ajuntament
Per altra banda, consideren que l'Ajuntament actua amb una "connivència perillosa amb l’empresa". Posen d'exemple, els serveis de neteja de contenidors i retirada d'herbes, perquè "no es presten amb la regularitat establerta", així com el servei de neteja intensa de la via pública amb aigua a pressió "es començarà a realitzar amb dues setmanes de retard". A part, lamenten que "els canvis de criteri continuats afecten constantment l’execució correcta i eficient dels serveis i provoca incertesa entre la plantilla".
A més, mostren "rebuig" davant la "criminalització constant" de les assemblees de treballadors per part del consistori. Remarquen que les assemblees són un "dret reconegut en conveni" i que és l'Ajuntament que ha de "vetllar perquè sota qualsevol circumstància l’empresa asseguri la realització del servei". Els treballadors destaquen que les assemblees "s'han fet sempre" i que fins fa tres anys es "reforçaven" els serveis per no quedar "perjudicats".
En canvi, ara l'Ajuntament fa una publicació a les xarxes socials cada vegada que els treballadors fan una assemblea, com ha estat el cas d'aquest dimecres. "Hi poden haver afectacions en els serveis de neteja i recollida de residus a causa de l’assemblea de treballadors de Girona+Neta", detalla el consistori. Des de l'octubre fins ara s'han fet vuit assemblees.
Les mobilitzacions
Ha estat en aquestes assemblees que s'ha decidit fer, de nou, mobilitzacions en senyal de protesta. La primera serà aquest divendres davant la porta de l'Ajuntament entre les onze del matí i les dues del migdia. S'allargarà tres hores perquè, així, hi podran anar els treballadors dels tres torns (matí, tarda i nit). Els empleats asseguren que serà "la primera d’un conjunt d’accions", que s'aniran anunciant pròximament.
El comitè d'empresa no ha especificat en quin format seran les futures mobilitzacions, però cal destacar que, en algunes ocasions els treballadors han amenaçat en fer vaga per Temps de Flors, quan la ciutat està més plena de gent. En algunes ocasions els empleats de l'empresa de neteja i recollida de residus ja van amenaçar amb fer vaga per Temps de Flors, i es va acabar desconvocant fregant l'inici.
