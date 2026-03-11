Torna la plaga de cartells de compra de vehicles als carrers de Girona
Els anuncis reapareixen en fanals de la ciutat un mes després de les denúncies policials i dels expedients oberts per l’Ajuntament
Els cartells de compra de vehicles han tornat a proliferar als carrers de Girona. Els anuncis, enganxats en fanals i altres elements de la via pública, han reaparegut en diversos punts de la ciutat tot i les actuacions que l’Ajuntament i la Policia Municipal han dut a terme els últims mesos per frenar aquesta pràctica.
El nou episodi arriba després que a principis de febrer la Policia Municipal identifiqués i denunciés tres persones que, segons va informar el cos, feia setmanes que col·locaven aquest tipus de publicitat en fanals i altres suports del carrer. L’actuació es va fer arran de l’avís d’un veí i va permetre comissar un total de 128 cartells. Els identificats van ser denunciats per una infracció de l’ordenança municipal de publicitat.
Pocs dies després, el 14 de febrer, el consistori va anunciar una nova sanció contra una altra empresa per una nova enganxada de cartells a la ciutat. La regidora d’Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, va explicar aleshores que la Policia Municipal havia aixecat acta i que l’Ajuntament sancionaria l’empresa responsable.
“No és un tauler d’anuncis”
Aquest nou encartellament se suma, per tant, a una seqüència de casos recents que ja havien posat el focus en aquesta pràctica. A finals de l’any passat, Girona i Salt ja van actuar davant la proliferació sobtada de cartells similars amb anuncis de compra de vehicles. En aquell moment, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va remarcar que els anuncis estaven “enganxats il·legalment” i va advertir que la ciutat “no és un tauler d’anuncis”. Fonts municipals van apuntar llavors que les multes podien arribar als 3.000 euros en funció del nombre de cartells detectats i retirats.
A Salt, l’Ajuntament també va detectar cartells similars d’un dia per l’altre. La Policia Local els va retirar, va identificar els autors a través de les càmeres de seguretat ciutadana i va localitzar l’empresa responsable, que va acabar sancionada amb una multa de 500 euros per incomplir l’ordenança de convivència.
La normativa municipal de Girona prohibeix expressament aquesta mena de publicitat fora dels espais habilitats. L’ordenança general de convivència ciutadana i via pública tipifica com a infracció qualsevol acte que suposi un mal ús o embrutiment de la via pública i dels seus elements. A més, l’article 71 estableix que no s’admet la publicitat amb cartells, fulls volants, adhesius o elements similars enganxats directament sobre edificis, murs, tanques, elements estructurals o mobiliari urbà, excepte en suports reservats per a aquesta finalitat, com columnes anunciadores o plafons.
