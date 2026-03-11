La UdG participa en un projecte transfronterer per impulsar la formació dual universitària
La iniciativa, dotada amb gairebé dos milions d’euros, vol acostar el món acadèmic i professional entre Espanya, França i Andorra i millorar l’ocupabilitat
La Universitat de Girona (UdG) participa en el projecte europeu DUAL-Transversalis, una iniciativa que vol impulsar la formació dual universitària transfronterera i acostar el món acadèmic i el professional entre Espanya, França i Andorra. El programa, que s’allargarà fins a finals del 2027, compta amb un finançament de gairebé dos milions d’euros, dels quals el 65% provenen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa Interreg POCTEFA 2021-2027.
L’objectiu del projecte és reforçar la mobilitat dels estudiants en formació dual a la zona pirinenca, on actualment aquesta modalitat només representa un 2% de les mobilitats. La iniciativa vol superar aquest percentatge i generar noves oportunitats de formació i ocupació en un espai compartit pels tres territoris.
Dins del consorci, format per vuit institucions d’ensenyament superior, la UdG assumeix la responsabilitat de liderar l’Acció 3, anomenada CAT-DUAL. En aquest marc, la universitat gironina coordinarà la definició d’un mètode per construir itineraris de formació dual transfronterers que facilitin el reconeixement conjunt de titulacions.
Aquesta tasca es basarà en l’experiència de la UdG en la creació de cursos sustentats en marcs de competències. Com a resultat, cada universitat del consorci, inclosa la gironina, identificarà almenys un grau o màster per compartir amb centres equivalents de l’altra banda de la frontera. A més, aquests estudis s’adaptaran perquè siguin més inclusius, incorporant un 15% de continguts digitals o bé formació desenvolupada directament en el lloc de treball, amb l’objectiu d’arribar també a residents de zones menys accessibles.
cinc sectors estratègics
El projecte posa el focus en cinc sectors estratègics per al territori pirinenc: el turisme, l’agroalimentació, la indústria, el digital i la mecànica, les ciències de l’educació i els serveis sanitaris i socials. En aquest àmbit, la UdG treballarà amb el teixit empresarial per garantir que l’oferta formativa respongui a les competències que actualment demanen les empreses.
Els itineraris que es vagin creant es posaran a disposició dels usuaris a través d’una plataforma web transfronterera, que reunirà en una base de dades tota l’oferta de formació dual existent a la zona dels Pirineus. Aquesta eina vol facilitar la cerca tant a estudiants com a empreses.
Segons exposa la Universitat de Girona, una de les principals dificultats actuals és que, malgrat que la formació dual és una eina útil per a la inserció laboral, la seva aplicació en aquest espai continua sent residual per obstacles normatius i per la manca de reconeixement mutu entre territoris. Per això, el projecte neix amb la voluntat de promoure acords que ajudin a millorar la mobilitat dels estudiants.
La iniciativa està liderada per la Université de Perpignan Via Domitia i compta també amb la participació de la Universitat de Lleida, la Universidad de Zaragoza, les universitats de Toulouse Jean Jaurès i Paul Sabatier, la Universitat d’Andorra i l’Instituto Mecánica Herramienta de Gipuzkoa. A més, hi col·laboren deu entitats associades, entre les quals la Cambra de Comerç de Girona, el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG i NEXES, el viver d’empreses i coworking de Forallac.
