Uns encaputxats entren en una nau de Celrà, apallissen el vigilant de seguretat i fugen amb el seu cotxe

La víctima s'ha traslladat al Trueta contusions de menor gravetat i està pendent de l'alta

L'exterior de la nau on s'ha produït el robatori violent de Celrà.

ACN

Celrà

Uns encaputxats han entrat aquest dimecres de matinada en un complex logístic de Celrà, han apallissat el vigilant de seguretat que custodiava les instal·lacions, li han robat les claus i han fugit amb el seu cotxe. La policia ha rebut l'avís a un quart de quatre de la matinada. La víctima ha estat traslladada a l'hospital Trueta de Girona amb contusions de menor gravetat i està pendent de l'alta.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió i la policia científica està recollint proves al lloc del fets. Segons fonts properes al cas, el grup estava format per quatre assaltants i han deixat la víctima lligada quan han fugit.

Aquest matí, efectius de la unitat d'investigació dels Mossos i la policia científica s'hi han desplaçat per intentar recollir proves. La policia busca els agressors i recopila imatges de càmeres de videovigilància que hagin pogut captar els assaltants.

