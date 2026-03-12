Gemma Geis serà la cap de llista de Junts a Girona a les municipals del 2027
L’actual vicealcaldessa presenta la seva candidatura a l’assemblea del partit i és l’única aspirant en el procés intern
La proclamació oficial es farà el 17 de març
Gemma Geis serà la cap de llista de Junts a Girona a les eleccions municipals del 2027. La vicealcaldessa de la ciutat i vicepresidenta de la Diputació de Girona ha presentat aquest dijous al vespre davant la militància la seva candidatura per encapçalar la llista del partit, en el marc de l’assemblea celebrada a la ciutat.
La de Geis ha estat l’única candidatura presentada en aquest procés intern, fet que la situa com a futura alcaldable de Junts a Girona a l’espera de la validació formal. La proclamació oficial està prevista per al 17 de març, un cop la candidatura rebi el vistiplau de la Comissió Municipal Territorial del partit.
Durant la seva intervenció, Geis ha agraït el suport rebut en els darrers mesos i ha apel·lat a la militància a continuar reforçant el projecte de Junts per Girona de cara als pròxims comicis. La vicealcaldessa ha assegurat que fa aquest pas “des de la responsabilitat, el compromís i l’estima profunda per Girona” i ha defensat la necessitat de construir una proposta amb ambició de govern.
Segons ha exposat, la ciutat necessita “lideratge, ambició i un projecte clar” i no es pot limitar “a gestionar el dia a dia”, sinó que ha de decidir quin model vol per als pròxims anys. En aquest sentit, ha reivindicat un projecte amb “mirada llarga” que reforci la capitalitat de Girona, generi oportunitats i garanteixi la cohesió entre barris.
Geis també ha posat en valor la seva experiència institucional, tant a l’Ajuntament de Girona com a la Generalitat i a la Diputació, i ha defensat la tasca feta per Junts durant l’actual mandat municipal. Segons ha afirmat, el grup ha intentat ser “útil” per a la ciutat, ha actuat amb “generositat” i ha contribuït a aportar estabilitat al govern.
Arrelada al barri de Pont Major i vinculada a la vida social i acadèmica de Girona, Geis ha assegurat que afronta aquesta nova etapa amb “il·lusió, determinació i plena consciència de la responsabilitat que comporta”. També ha defensat que Girona “té tot el potencial per fer un salt endavant” i ha cridat a preparar el projecte per “liderar la ciutat amb ambició i rigor” després de les municipals del 2027.
