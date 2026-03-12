Girona convoca una audiència informativa oberta a la ciutadania sobre el pressupost municipal de 2026
L’acte tindrà lloc el dilluns 16 de març a El Modern i servirà per explicar les principals línies del pressupost i les prioritats del govern municipal
L’Ajuntament de Girona celebrarà el proper dilluns 16 de març a les sis de la tarda una audiència informativa oberta a la ciutadania per presentar i explicar el pressupost municipal per a l’any 2026. L’acte tindrà lloc a El Modern i serà d’entrada lliure fins a completar l’aforament.
La sessió comptarà amb la participació de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i de la tinenta d’alcaldia de l’Àrea de Gestió de Recursos i Participació Ciutadana, Sílvia Aliu Gifre, que exposaran les principals línies del pressupost i les prioritats del govern municipal per al proper exercici. L’audiència té com a objectiu explicar de manera clara i transparent la proposta de pressupost, així com facilitar un espai d’informació i proximitat amb la ciutadania sobre la gestió dels recursos municipals.
