Inauguren les deu tombes islàmiques al Cementiri Nou de Girona
La comunitat musulmana reclamava l'espai des que va esclatar la pandèmia
L'Ajuntament de Girona ha inaugurat aquest dimarts les deu tombes adaptades als preceptes del ritual funerari musulmà al Cementiri Nou. Això permetrà que la comunitat musulmana de la ciutat pugui realitzar inhumacions segons els ritus funeraris i les regles tradicionals islàmiques. En la inauguració hi van assistir diferents membres del consistori, així com altres de la comunitat musulmana.
Les tasques per fer les deu tombes van acabar el desembre, però fins ara no s'havien pogut inaugurar ni fer ús. Fonts municipals van explicar a Diari de Girona fa un mes que s'havia de fer "un estudi" i "aprovar la taxa corresponent". Va ser l'empresa Aldaba Obras Reunidas SL que va començar els treballs l'agost de l'any passat, que van costar 96.699,20 euros.
Les tombes s'ubiquen a l’extrem nord-oest del Cementiri Nou, en una segona plataforma que es va executar únicament a nivell d’excavació de terres durant la construcció de 1994 i 1995. A diferència de les sepultures cristianes, les tombes islàmiques se situen a terra. A més, estan separades dels nínxols actuals que hi ha a l'equipament i orientades cap a La Meca, respectant el ritu islàmic.
Espai reivindicat
La zona on s'ubiquen les tombes va ser escollida per la comunitat musulmana de la ciutat, juntament amb membres de l'antic equip de govern (Junts i ERC). D'això, ja fa gairebé sis anys, perquè l'esclat de la pandèmia va fer palesa la necessitat d'aquest tipus de tombes, ja que les restriccions impedien repatriar els difunts, que era la manera habitual fins llavors.
De fet, el contracte de les obres detallava que hi havia una "demanda reiterada" de la comunitat islàmica local per "disposar de tombes per la inhumació dels seus difunts". El procés, però, va ser més lent del que es pensava per temes burocràtics. Entre d'altres, la gestió del Cementiri Nou no va ser directament municipal fins a l'estiu de 2024.
En l’informe justificatiu de les obres per fer les deu tombes islàmiques també es remarcava "el dret de les comunitats islàmiques de tenir una parcel·la reservada, dins dels cementiris municipals". Per altra banda, en els últims anys la Generalitat de Catalunya, ha anat recordant als ajuntaments que s'haurien d’habilitar espais en els cementiris municipals per garantir el dret a l’enterrament a les persones musulmanes. Tot això, davant el creixement de la comunitat musulmana arreu de Catalunya. Salt, per exemple, preveu construir en el cementiri municipal sis tombes excavades a terra, cadascuna de les quals tindrà capacitat per sis difunts.
