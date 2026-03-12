L’ATA estudia recórrer la sentència que avala la taxa d’escombraries dels pisos turístics de Girona
El TSJC dona la raó a l’Ajuntament i confirma que els habitatges d’ús turístic han de tributar com una activitat econòmica
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a l’Ajuntament de Girona en el contenciós administratiu presentat per l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) contra la taxa d’escombraries aplicada als habitatges d’ús turístic. La sentència avala el model municipal i confirma que aquests allotjaments han de tributar com una activitat econòmica i no com un habitatge d’ús domèstic.
La resolució considera que els pisos turístics tenen una explotació turística i que, per tant, la seva tributació diferenciada està justificada. També avala que s’incloguin dins el grup E de la taxa, reservat a les activitats que generen totes les fraccions de residus, i valida la memòria econòmica financera que acompanya l’ordenança. El tribunal conclou, a més, que el càlcul de la taxa està ben justificat i que l’ordenança s’ajusta a la normativa estatal.
Des de l’ATA, però, no comparteixen aquest criteri i ja estudien si presenten recurs. “És una sentència judicial i nosaltres l’hem d’acatar, no pot ser d’una altra manera. Ara bé, els serveis jurídics estan estudiant recórrer-la”, afirma la presidenta de l'ATA, Esther Torrent.
Torrent defensa que els habitatges d’ús turístic continuen sent habitatges i que, per tant, haurien de tributar com a tals. Segons sosté, no és cert que facin un ús intensiu del servei d’escombraries. “Moltes vegades tenen ocupacions molt per sota del que seria un habitatge habitual ocupat els 365 dies de l’any”, argumenta. La presidenta de l’ATA recorda, a més, que aquest és “el primer recurs que es perd davant d’un ajuntament” i contraposa aquest resultat als casos que, segons diu, l’associació havia guanyat en altres municipis com Torroella de Montgrí, Tossa, Begur, Cadaqués o Lloret de Mar.
L’associació també considera que la taxa carrega els pisos turístics “d’una manera molt més forta del que hauria de ser” i critica que l’ordenança estableixi imports en funció dels metres quadrats. En aquest sentit, Torrent sosté que es tracta d’un “greuge” per al sector i avisa que continuaran combatent aquelles decisions que considerin discrecionals i perjudicials per als habitatges d’ús turístic.
“Qui contamina paga”
Sobre el principi de “qui contamina paga”, que l’Ajuntament ha utilitzat per defensar el model, l’ATA en qüestiona l’aplicació als pisos turístics. Torrent assenyala que és “difícil de discernir” si realment és el turista qui genera més residus i sosté que una estada de pocs dies no implica necessàriament un ús intens del servei de recollida.
