Llagostera tanca el pressupost 2025 amb un estalvi net positiu de 760.133 euros i més d’1,3 milions de romanent
En dos anys el nivell d’endeutament ha passat del 35,48% l’any 2023 al 20,75%
L’Ajuntament de Llagostera ha tancat la liquidació del pressupost del 2025 amb un estalvi net positiu de 760.133,11 euros i amb un romanent de tresoreria superior als 1,3 milions d’euros, unes dades que "evidencien la millora de la situació econòmica municipal i la bona gestió financera del consistori", tal i com destaca el regidor d’Hisenda, Adrià Guinó.
Aquest resultat suposa un "canvi significatiu respecte a la situació heretada del tancament del pressupost del 2023", corresponent al govern anterior, que es va liquidar amb un estalvi net negatiu de -192.983,64 euros. Aquesta situació va "obligar" l’equip de govern a aprovar un Pla de Sanejament Financer, que es va aprovar el setembre de 2024 amb l’objectiu de "corregir els desequilibris" econòmics detectats.
"Gràcies a les mesures de control de la despesa, a una gestió rigorosa dels recursos municipals i a l’increment dels ingressos ordinaris, el consistori ha pogut complir els objectius del pla abans del previst, fet que va permetre donar-lo per finalitzat de manera anticipada l’abril de 2025", diu Guinó. També afegeix que "aquests resultats permeten consolidar una situació econòmica més sanejada, reforçant la capacitat de l’Ajuntament per afrontar inversions, millorar serveis municipals i garantir l’estabilitat financera del consistori". Aquesta millora econòmica també ha permès "reduir de manera significativa el nivell d’endeutament municipal", que ha passat del 35,48% l’any 2023 al 20,75% l’any 2025, reforçant així la "solidesa financera de l’Ajuntament i augmentant la seva capacitat per afrontar noves inversions i projectes per al municipi, com la nova residència de la gent gran".
