Ordenen l’espai de sota vies d’un tram del carrer de Tomàs Mieres de Girona per millorar-ne la mobilitat
L’actuació allibera l’espai de vehicles i millora la visibilitat en un punt de pas habitual pel veïnat del barri de la Devesa – Güell
L’Ajuntament de Girona ha començat aquesta setmana a ordenar l’espai situat sota les vies del tren del carrer de Tomàs Mieres, en el tram comprès entre el carrer de Santa Eugènia i el carrer del Porvenir. Els treballs s’han posat en marxa un cop finalitzades les obres d’enderroc de l’edifici que fins fa uns mesos estava ocupat i que estava situat a la cantonada d’aquest tram. Les tasques s'han portat a terme per part de la propietat privada.
La principal mesura serà que no es pugui aparcar sota les vies del tren en el tram entre els carrers de Santa Eugènia i del Porvenir. S'eliminen així una desena d'aparcaments gratuïts per a cotxes i els aparcaments de moto més pròxims al carrer de Santa Eugènia. Sí que es podrà continuar aparcant sota les vies fins a la ronda de Ferran Puig, com fins ara. En l'espai que quedarà buit d'aparcaments, s'hi desplaçarà el carril bici i, d'aquesta manera, quedarà separat el pas dels vianants i el de les bicicletes.
Fa uns dies que es van col·locar senyals que impedien aparcar els vehicles, el que ja anunciava l'inici de les actuacions. Durant aquest temps s'han multat alguns cotxes que aparcaven allà malgrat els senyals, i la grua se'ls ha acabat emportant.
Aquest dijous s'han començat les tasques per senyalitzar l'espai i evitar l'estacionament de vehicles. A principis de la setmana vinent també es col·locaran unes pilones per evitar que els vehicles accedeixin a aquest espai. D'aquesta manera, es millora un itinerari molt utilitzat pels veïns del barri Devesa-Güell i la ciutadania en general. Molta gent fa servir aquest pes per fer drecera entre el carrer de Bernat Boades i la placeta triangular situada a tocar del carrer de Santa Eugènia.
A més, l'espai alliberat de vehicles permetrà millorar la visibilitat, fet que incrementarà la seguretat ciutadana i viària, donant respost a una petició realitzada pels veïns. El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sánchez, ha destacat que l'actuació permet "transformar l’espai en un lloc més segur i ordenat per a les persones que hi passen cada dia". També té per objectiu "millorar la visibilitat i eliminar punts conflictius és una de les prioritats per reforçar la seguretat viària i la convivència a l’espai públic".
