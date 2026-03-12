El projecte veïnal A-Porta de Salt ajuda 140 famílies a pal·liar la vulnerabilitat energètica
En els tres primers mesos, el programa ha detectat necessitats al Barri Centre i tramitarà 50 bons socials elèctrics, 59 bonificacions d’aigua i 34 informes de vulnerabilitat
El projecte veïnal A-Porta, en marxa a Salt des del desembre, ha permès detectar 143 llars del barri Centre amb possibilitats d’accedir a ajudes per fer front a la vulnerabilitat energètica. En els tres primers mesos de funcionament, el programa ha identificat famílies que poden beneficiar-se de 50 bons socials elèctrics, 59 bonificacions d’aigua i 34 informes de vulnerabilitat.
La iniciativa, impulsada per la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salt, s’ha desplegat al municipi amb una doble finalitat: reforçar la xarxa comunitària i detectar necessitats socials des de la proximitat. Salt és, de fet, el primer municipi de les comarques gironines on s’ha implantat aquest model.
Des de l’inici del projecte i fins a finals de febrer, els anomenats picaportes han actuat en deu carrers del barri Centre. En aquest període han visitat més de 400 habitatges, tot i que en aproximadament un centenar dels casos no hi van trobar ningú o es tractava de pisos buits. Malgrat això, han aconseguit contactar amb 300 llars i completar 154 entrevistes, arribant a més de 600 persones.
Aquest treball de camp ha servit per detectar situacions concretes vinculades a la pobresa energètica i, alhora, per recollir informació útil sobre la realitat quotidiana del barri. Una de cada tres llars entrevistades admet que té dificultats per mantenir una temperatura adequada a casa, tant a l’estiu com a l’hivern. El següent pas del projecte serà acompanyar les famílies que poden optar a aquests recursos perquè en facin la tramitació.
Entre veïns
Un dels trets diferencials d’A-Porta és que els picaportes són veïns i veïnes del mateix entorn on treballen. Aquesta proximitat facilita el contacte amb els residents i afavoreix un grau de confiança més alt que en altres canals d’atenció. Segons remarquen els responsables del programa, tres de cada quatre llars visitades accepten obrir la porta i conversar, una proporció elevada en comparació amb altres experiències similars a Catalunya.
Les entrevistes també han permès obtenir una radiografia sobre la convivència al barri. Prop del 60% dels enquestats considera que la convivència al Centre és bona o molt bona, mentre que un terç la qualifica de ni bona ni dolenta. Només un 12,4% la defineix com a dolenta. En conjunt, la puntuació mitjana sobre el barri, la convivència i la participació veïnal és de 6,47.
Pel que fa als aspectes més ben valorats, els entrevistats destaquen sobretot la proximitat dels serveis, com escoles, centres de salut, botigues i supermercats. També apareixen com a elements positius la cohesió comunitària, la diversitat cultural, la tranquil·litat i el sentiment d’arrelament. En canvi, entre els punts que els veïns consideren millorables hi figuren l’incivisme i els sorolls, la neteja, les zones verdes, l’estat d’alguns espais comuns i les dificultats relacionades amb l’habitatge i les oportunitats laborals.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté que el projecte evidencia el valor de la proximitat a l’hora de detectar necessitats reals i donar-hi resposta. Per la seva banda, la primera tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Fanny Carabellido, defensa que aquest model permet arribar a situacions que sovint queden fora del radar dels serveis habituals i reclama una atenció singular de la Generalitat cap a Salt en matèria social.
El projecte s’articula a través d’un conveni entre la CONFAVC i l’àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament. Actualment hi participen vuit picaportes i la previsió és arribar a uns 850 immobles del barri Centre fins al setembre. La bona rebuda inicial fa que el consistori ja estudiï encaixar la iniciativa dins del Pla de Barris per assegurar-ne la continuïtat i ampliar-la a altres sectors del municipi.
