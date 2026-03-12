La Subdelegació de l'Estat assegura que no hi ha cap assentament al parc Central de Girona
El subdelegat, Pere Parramon remarca que és un "punt de trobada" per part de persones d'origen subsaharià
La Subdelegació del Govern de l'Estat a Girona ha assegurat que "no hi ha constància de cap assentament i de pernoctacions al parc Central, ni de situacions assimilables a un campament". Tot això, un dia després que la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, assegurés que hi havia un "nou assentament de persones immigrants" en aquest punt de la ciutat, que durant uns mesos va causar polèmica pel campament de més de vint persones que s'hi va establir.
La Subdelegació ha detallat en un comunicat que "des de fa aproximadament un mes és habitual veure algunes persones d’origen subsaharià a la zona del Parc Central que utilitzen aquest espai com a punt de trobada", però que no hi estan "establertes". Segons han apuntat, la informació ha estat "confirmada" pel servei de seguretat d'Adif.
El subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, sí que ha indicat que sí que "s'ha constatat que hi ha persones que eventualment pernocten en naus o espais abandonats en altres punts de la ciutat, sense que es pugui determinar la seva nacionalitat ni els motius de la seva situació". Aquestes circumstàncies "són objecte de seguiment per part dels cossos policials".
"Situació no desitjada"
Així, Parramon ha celebrat que "no s’hagi reproduït la situació que es va viure la tardor passada al Parc Central de Girona". Va ser abans de l'estiu de l'any passat quan hi havia una vintena de persones procedents de països subsaharians, la gran majoria de Mali, que es van instal·lar a aquesta zona del costat de l'estació a l'espera de rebre una cita per tramitar l'asil. En aquella ocasió va acabar havent-hi tendes, sacs de dormir o matalassos. Això ja va provocar una disputa a les xarxes socials entre Geis i Parramon per les competències de qui havia d'entendre'ls, entre d'altres.
"Va ser una situació complexa, no desitjada, que calia resoldre i que afectava diverses institucions", ha assenyalat Parramon. La problemàtica es va solucionar a mitjan novembre, quan es va desmuntar el campament. Segons el subdelegat, va ser "gràcies a la professionalitat dels cossos de seguretat, a l’eficiència de la unitat d’estrangeria de la Policia Nacional i a la bona coordinació amb la Policia Municipal i els serveis socials de l’Ajuntament de Girona".
Oberta a col·laborar
Parramon no ha deixat passar l'oportunitat allargar la mà a l'Ajuntament. "La Subdelegació del Govern, com ha estat sempre, està oberta a la col·laboració amb les institucions i, d’acord amb la llei, a resoldre els casos que requereixen una atenció urgent, especialment els que fan referència a persones que volen regularitzar la seva situació a l’Estat", ha remarcat.
Al mateix temps, la Subdelegació assegura que, juntament amb la Policia Nacional, continua "treballant per atendre les necessitats de les persones peticionàries d’asil". Ho fa amb coordinació amb els Serveis Socials de l'Ajuntament, la Policia Municipal i la Creu Roja. Parramon ha recordat que durant el 2025 "es van tramitar 1.419 sol·licituds d’asil a les comarques gironines".
