Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
explosió PorqueresPreus GasolinaAP-7Girona+NetaEscudero FCFGirona DelíciaEnric XutglàFjellerup
instagramlinkedin

El TSJC avala que Girona cobri la taxa d’escombraries als pisos turístics com a activitat econòmica

La sentència confirma que la memòria econòmica municipal justifica correctament el cost del servei i que l’ordenança s’ajusta a la normativa estatal

Protesta dels veïns del Barri Vell de Girona en matèria de pisos turístics.

Protesta dels veïns del Barri Vell de Girona en matèria de pisos turístics. / DdG

Redacció

Redacció

Girona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a l’Ajuntament de Girona en el contenciós administratiu presentat per l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) contra la taxa d’escombraries aplicada als habitatges d’ús turístic (HUT). La sentència avala el model municipal i confirma que aquests allotjaments han de tributar com una activitat econòmica, i no pas com un habitatge d’ús domèstic, perquè tenen una explotació turística i estan obligats a donar-se d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). El tribunal també considera correcte que s’incloguin al grup E de la taxa, reservat a les activitats que generen totes les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, etc.), amb un cost de gestió superior al d’altres tipologies.

La resolució valida igualment la memòria econòmica financera que acompanya l’ordenança i conclou que el càlcul de la taxa està ben justificat i s’ajusta a la normativa estatal. En aquest sentit, el TSJC rebutja que s’hi hagi incorporat el cost de la neteja viària pel fet d’haver-se licitat en el mateix contracte que la recollida i tractament de residus, i avala també la inclusió de costos indirectes vinculats a la gestió i recaptació tributària.

Pel que fa a l’adequació a la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats, el tribunal considera que l’ordenança municipal s’ajusta a la normativa estatal. La sentència recorda que aquesta llei no obliga de manera immediata a implantar una taxa totalment individualitzada per cada contribuent, sinó que permet una aplicació progressiva dels sistemes de recollida que garanteixin el principi de “qui contamina paga”.

Notícies relacionades i més

En aquest sentit, la Sala també té en compte que l’any 2025 Girona es trobava en fase d’implantació dels nous sistemes de recollida selectiva a tota la ciutat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
  2. Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
  3. Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
  4. Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
  5. Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
  6. David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
  7. Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home
  8. Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil

Els desfibril·ladors públics de les comarques gironines han salvat 114 vides en quinze anys

Els desfibril·ladors públics de les comarques gironines han salvat 114 vides en quinze anys

Miquel Sàmper defensa la importància del castell de Santa Pau i la seva recuperació per a la Garrotxa

Miquel Sàmper defensa la importància del castell de Santa Pau i la seva recuperació per a la Garrotxa

Llagostera tanca el pressupost 2025 amb un estalvi net positiu de 760.133 euros i més d’1,3 milions de romanent

Llagostera tanca el pressupost 2025 amb un estalvi net positiu de 760.133 euros i més d’1,3 milions de romanent

L'Aeroport de Girona creix al febrer en passatgers, però continua per sota del 2025

L'Aeroport de Girona creix al febrer en passatgers, però continua per sota del 2025

Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7

Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7

El Tribunal Suprem frena els encàrrecs directes a l’empresa pública de Figueres, Fisersa

El Tribunal Suprem frena els encàrrecs directes a l’empresa pública de Figueres, Fisersa

Les 3 avaries més comunes després de l'hivern que et poden costar fins a 1.400 euros

Les 3 avaries més comunes després de l'hivern que et poden costar fins a 1.400 euros

El TSJC avala que Girona cobri la taxa d’escombraries als pisos turístics com a activitat econòmica

El TSJC avala que Girona cobri la taxa d’escombraries als pisos turístics com a activitat econòmica
Tracking Pixel Contents