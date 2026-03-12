El TSJC avala que Girona cobri la taxa d’escombraries als pisos turístics com a activitat econòmica
La sentència confirma que la memòria econòmica municipal justifica correctament el cost del servei i que l’ordenança s’ajusta a la normativa estatal
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a l’Ajuntament de Girona en el contenciós administratiu presentat per l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) contra la taxa d’escombraries aplicada als habitatges d’ús turístic (HUT). La sentència avala el model municipal i confirma que aquests allotjaments han de tributar com una activitat econòmica, i no pas com un habitatge d’ús domèstic, perquè tenen una explotació turística i estan obligats a donar-se d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). El tribunal també considera correcte que s’incloguin al grup E de la taxa, reservat a les activitats que generen totes les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, etc.), amb un cost de gestió superior al d’altres tipologies.
La resolució valida igualment la memòria econòmica financera que acompanya l’ordenança i conclou que el càlcul de la taxa està ben justificat i s’ajusta a la normativa estatal. En aquest sentit, el TSJC rebutja que s’hi hagi incorporat el cost de la neteja viària pel fet d’haver-se licitat en el mateix contracte que la recollida i tractament de residus, i avala també la inclusió de costos indirectes vinculats a la gestió i recaptació tributària.
Pel que fa a l’adequació a la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats, el tribunal considera que l’ordenança municipal s’ajusta a la normativa estatal. La sentència recorda que aquesta llei no obliga de manera immediata a implantar una taxa totalment individualitzada per cada contribuent, sinó que permet una aplicació progressiva dels sistemes de recollida que garanteixin el principi de “qui contamina paga”.
En aquest sentit, la Sala també té en compte que l’any 2025 Girona es trobava en fase d’implantació dels nous sistemes de recollida selectiva a tota la ciutat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil