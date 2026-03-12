Veïns de la Massana de Salt critiquen la retirada del pipican i uns contenidors: “És més fàcil destruir que mantenir?”
L’Ajuntament defensa que l’espai per a gossos estava al costat de zona infantil i que els contenidors, prop d’una escola, afavorien el “turisme d’escombraries”
L’Associació de Veïns de la Massana de Salt ha criticat la retirada del pipican del barri i l’eliminació, pocs dies abans, d’una illa de contenidors. L’entitat considera que, davant problemes d’incivisme, la resposta municipal ha estat “retirar el servei” en lloc de reforçar-ne el control. “Davant conductes incíviques puntuals, la resposta ha de ser suprimir el servei per a tothom?”, es pregunten.
Els veïns asseguren que tant el mal ús del pipican com la situació de l’àrea de contenidors ja s’havien posat en coneixement del consistori. “No han estat problemes sobrevinguts ni desconeguts”, remarquen, i lamenten que no s’hagi optat per millorar la gestió o incrementar la vigilància. Segons l’associació, eliminar aquests punts no resol les necessitats que cobreixen: “Eliminar el pipican no elimina la necessitat d’espais adequats per als animals de companyia” i “retirar contenidors no resol el problema estructural” de la gestió de residus. A parer seu, el que sí que desapareix és el servei i “una part de la qualitat de vida del barri”.
Des de l’Ajuntament, l’àrea de Medi Ambient explica que es van rebre “algunes queixes” sobre l’ús del pipican de la Massana i que s’ha considerat oportú retirar-lo perquè estava “a tocar de jocs infantils” i en un espai habitual per a mainada. El consistori també remarca que Salt és un nucli urbà “molt compactat” i que hi ha altres espais per a gossos “no massa llunyans” o zones naturals àmplies on poden passejar.
En aquest sentit, el govern local recorda que a les Deveses de Salt es va obrir fa menys d’un any un itinerari circular per a gossos, el camí de la bassa d’en Quirze, on es permet portar-los deslligats sempre que es mantingui el contacte visual, es recullin les deposicions i es respecti el mobiliari urbà.
“Turisme d’escombraries”
Pel que fa a l’illa de contenidors, l’Ajuntament assenyala que es trobava a tocar d’una escola i en un punt amb poca densitat d’habitatges. Segons el consistori, aquest context i el fet que hi havia alternatives properes van portar a prendre la decisió tècnica de retirar-la. L’Ajuntament admet, a més, que la mesura també respon a la voluntat d’evitar el conegut “turisme d’escombraries”, després que aquell espai s’hagués convertit en un punt problemàtic per abocaments i deixalles fora de lloc.
Per la seva banda, els veïns alerten que aquesta manera d’actuar pot marcar un precedent i que, si el criteri acaba sent retirar allò que genera conflicte, altres serveis o equipaments del municipi també podrien veure’s afectats en el futur. L’associació defensa que el problema no és l’existència dels serveis, sinó el mal ús que se’n fa, i insisteix que l’incivisme s’ha d’afrontar amb “més control, més pedagogia i més compromís institucional”. En aquest sentit, reclamen mesures per garantir el bon ús dels espais públics i evitar que, davant conductes puntuals, la conseqüència sigui la desaparició d’equipaments que consideren necessaris per al barri i per al conjunt del municipi.
