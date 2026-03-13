La Botiga al Carrer de Girona es torna a ajornar
Les previsons meteorològiques pel cap de setmana són desfavorables
La Botiga al Carrer de Girona s'ha tornat a ajornar una setmana més a causa de les condicions meteorològiques adverses per aquest cap de setmana. Amb l'objectiu de garantir que l'activitat es pugui celebrar amb normalitat, l'organització ha decidit ajornar l'esdeveniment i s'ha establert el 21 de març com a nova data. D'aquesta manera, es podrà celebrar amb les "millors condicions tant per als comerços participants com per al públic assistent".
L’esdeveniment s’estendrà per tot l’eix comercial, des de l’Eixample fins al Barri Vell, amb parades als carrers Migdia, Gran Via Jaume I, Hortes, plaça Catalunya, rambla de la Llibertat, carrer Nou i plaça de la Independència, que de manera excepcional acollirà els comerços que havien de sortir al carrer Santa Clara. El canvi es deu a unes obres de millora a la plaça de la Independència, que comportaran el desviament del trànsit pel carrer Santa Clara durant la jornada.
És la segona vegada que s'ajorna la Botiga al Carrer, un esdeveniment que al llarg de l'any es fa més d'un cop a diferents carrers de la ciutat. En principi s'havia de celebrar el 8 de març, però la previsió de pluja ho va fer ajornar fins aquest dissabte, 14 de març, quan les previsions tampoc són optimistes i l'organització ha decidit passar-ho al 21 d'aquest mes.
