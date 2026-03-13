Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
L’Arxiu Diocesà de Girona, l’Arxiu Capitular de la Catedral i la Biblioteca Diocesana del Seminari presenten la memòria del 2025, marcada també per la restauració de manuscrits i pergamins medievals
L’Arxiu Diocesà de Girona, l’Arxiu Capitular de la Catedral i la Biblioteca Diocesana del Seminari han presentat la memòria d’activitats del 2025, un any marcat per l’augment de consultes documentals, la continuació dels projectes de digitalització i diverses actuacions de conservació del patrimoni històric.
Una de les dades més destacades va ser l’augment del 193% en les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX, principalment per tramitar la nacionalitat espanyola en el marc de la Llei de Memòria Democràtica. Durant l’any passat es van expedir un total de 1.465 certificats sol·licitats des de «nombrosos» països d’Europa i Amèrica per tal d’acreditar l’ascendència espanyola.
Paral·lelament, l’arxiu va continuar el seu procés de digitalització del fons parroquial, amb la captura de 61.100 imatges de llibres parroquials gràcies a la tasca del voluntariat. Aquest treball va permetre ampliar la consulta digital de documentació històrica a través de la pàgina web i també presencialment a la sala de consulta.
Pel que fa a la conservació del patrimoni, es van restaurar diversos manuscrits i pergamins medievals procedents de monestirs i institucions eclesiàstiques gironines, alguns dels quals es trobaven en estat «precari». També es van restaurar 17 rotlles de pergamí dels segles XIII al XVI, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Durant l’any passat també es van incorporar un total de 1.229 llibres al catàleg de la Biblioteca, majoritàriament procedents de donatius, i es van rebre nous fons documentals de nombroses parròquies del Bisbat.
En l’àmbit de la difusió cultural, va destacar la participació en l’exposició virtual "Catalunya país d’arxius" i la presentació d’un CD de música antiga amb composicions dels segles XVII i XVIII conservades a l’Arxiu Capitular.
El servei al públic també va mantenir una activitat notable: la sala de consulta va registrar 636 visites presencials i més de 6.300 consultes per correu electrònic, mentre que la pàgina web va superar les 30.000 visites.
En conjunt, la memòria reflecteix un any de gran activitat, amb avenços en la preservació i difusió del patrimoni documental de la diòcesi de Girona i amb un creixement destacat de la demanda de serveis arxivístics.
