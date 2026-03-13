Desnonen en Siusplau, l'icònic aficionat del Girona: "No quedarà al carrer"
Fins d'aquí a un mes, aproximadament, no pot entrar al pis que ha comprat i ara s'allotjarà a la casa d'algun membre de la Penya Gironina
Effrah Kingsford, l'emblemàtic aficionat del Girona conegut com en Siusplau, ha estat desnonant aquest divendres matí del domicili on residia fins ara a Salt. L'octubre de 2024 li va vèncer el contracte de lloguer del pis a Salt on habitava amb la seva família (la dona i tres menors) i la propietària no li va voler renovar. Durant tot aquest temps, en el qual s'ha divorciat, ha aconseguit pagar les arres per comprar un pis a Salt. El problema és que, ara per ara, encara no pot entrar a viure en aquest immoble, per la qual cosa no té on passar les nits.
La Penya Gironina, de la qual Kingsford en forma part, l'ha ajudat en tot aquest procés. Fins i tot, van iniciar una recollida de diners per poder pagar l'entrada d'un habitatge. Aquest divendres, diferents membres de la penya s'han presentat davant el bloc on vivia Kingsford i han intentat evitar el desnonament. El tresorer de la penya, Blai Gràcia, ha explicat que eren entre quinze o vint persones que han intentat aturar el desnonament, però que quan a les nou ha arribat la secretària judicial, el representant de la immobiliària, el serraller i més d'una desena d'agents dels Mossos d'Esquadra no han pogut fer res.
En un primer moment, Kingsford ha pujat al pis amb la seva exdona, que hi ha anat per "recolzar". Estava "molt nerviós", ha detallat Gràcia, que ha afegit que "li costa entendre les coses" i, per això, han demanat també pujar. A força de "pressionar", ho han aconseguit un parell de persones. Quan han arribat al pis Kingsford estava "plorant" i el serraller ja canviava el pany de la porta.
"No sabem molt bé que passarà"
"No sabem molt bé que passarà", ha declarat Gràcia, però està convençut que "no quedarà al carrer". Aquest dijous Kingsford va "firmar les arres" de la seva nova llar, però encara falta fer la taxació, en uns processos que "sempre se solen allargar". "Intentarem que vagi de pressa", ha dit Gràcia, que ha assegurat que "ja la té concedida la hipoteca".
Mentrestant, "d'aquí fins a dilluns es quedarà a casa d'algú de la penya o buscarem una pensió", ha assegurat Gràcia. La idea és que, a partir de la setmana que ve comencin a "planificar" com gestionar aquestes setmanes abans d'entrar a la nova llar. Això sí, li han recomanat que aquest dissabte no vagi a Montilivi, amb el seu mític bombo, a animar el Girona, en el partit contra l'Athletic Club.
En paral·lel, un company de feina "s'ha quedat les dues filles grans el temps que sigui necessari", ha remarcat Gràcia, mentre que el fill petit "es quedarà amb la mare", que des que es van separar viu amb una amiga. Tot plegat, perquè "els menors han d'estar en condicions" i "impedir que Serveis Socials pugui intervenir". Això no evitarà, però, que Kingsford pugui veure els fills.
En els dos últims dies alguns membres de la Penya Gironina s'han fet un tip d'ajudar Kingsford traient tot el que tenia al pis. L'empresa per la qual treballa a Fornells de la Selva "s'ha portat molt bé" i li ha "habilitat un magatzem" on portar les coses (rentadora o nevera) fins que pugui anar al nou pis. Altres elements els té en un traster de l'immoble on vivia fins ara, ja que la propietària ho ha permès com a "cas excepcional".
