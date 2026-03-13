Els gironins no podran utilitzar temporalment la deixalleria de Sarrià de Ter
Girona preveu recuperar el servei a l’estiu, mentre Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Medinyà i Cervià de Ter mantenen l’equipament amb un nou horari reduït
Els ciutadans de Girona no podran utilitzar temporalment la deixalleria de Sarrià de Ter a partir d’aquest divendres, 13 de març, per "dificultats tècniques vinculades al servei de residus de l’Ajuntament de Girona". Segons ha informat el consistori gironí, es preveu que el servei es pugui restablir a l’estiu. Mentrestant, la ciutadania de Girona podrà continuar fent ús de la deixalleria de Mas Xirgu i de la xarxa de deixalleries mòbils.
La sortida temporal de Girona del conveni ha obligat la resta de municipis que compartien la instal·lació a reorganitzar-ne el funcionament. Els ajuntaments de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Medinyà i Cervià de Ter han acordat mantenir en marxa la deixalleria, però amb un nou horari reduït per garantir-ne la viabilitat econòmica sense repercutir el cost als veïns.
El nou horari
Així, a partir d'aquest dissabte, la deixalleria obrirà divendres de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 7 del vespre, i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia. A la tarda, l’horari variarà segons l’època de l’any: de juny a setembre, de 4 a 8, i d’octubre a maig, de 4 a 7. La resta de dies -dilluns, dimarts, dimecres, dijous, diumenges i festius- romandrà tancada.
L’alcalde de Sarrià de Ter, Isaac Ramió, ha explicat que, amb la sortida de Girona del conveni, mantenir el servei amb les mateixes condicions hauria comportat “un increment considerable de la taxa”. Per això, segons ha dit, s’ha optat per ajustar l’horari per evitar que els veïns de Sarrià hagin d’assumir un augment de la taxa d’escombraries.
En la mateixa línia, l’alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Marc Sayols, ha remarcat que els municipis han volgut preservar el servei perquè els seus veïns puguin continuar utilitzant aquest espai, i ha expressat el desig que Girona “es reincorpori el més aviat possible”. També l’alcalde de Cervià de Ter, Guillem Surroca, ha recordat que Girona era el soci majoritari del conveni i ha confiat que la situació es pugui resoldre aviat per reforçar el servei i recuperar l’horari habitual.
Els tres ajuntaments han destacat la voluntat de cooperació entre municipis per garantir la continuïtat d’aquest equipament compartit, mentre Girona treballa amb la previsió de tornar-se a incorporar al servei aquest estiu.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA