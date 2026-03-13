Els treballadors de Girona+Neta reclamen "justícia i dignitat" i no descarten anar a la vaga
Els empleats es concentren a les portes de l'Ajuntament per demanar un "conveni just" que estan negociant des de principis de l'any passat
Una quarantena de treballadors de l'empresa que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus a la ciutat, Girona+Neta, s'han concentrat aquest divendres matí a la plaça del Vi, davant l'Ajuntament, per reclamar un "conveni just". En la lectura del manifest demanen "justícia i dignitat" davant una situació que coeja des de principis de 2025, quan es va començar a negociar el nou conveni amb la companyia. Els empleats, però, lamenten que s'ha avançat "molt poc" i que hi ha criteris que vol implantar l'empresa que impedeixen continuar avançant. Tot i que es mostren oberts a dialogar i a arribar a un acord duran a terme més mobilitzacions i no descarten anar a la vaga.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA