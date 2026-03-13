Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els treballadors de Girona+Neta reclamen "justícia i dignitat" i no descarten anar a la vaga

Els empleats es concentren a les portes de l'Ajuntament per demanar un "conveni just" que estan negociant des de principis de l'any passat

La concentració dels treballadors de Girona+Neta, aquest divendres.

La concentració dels treballadors de Girona+Neta, aquest divendres. / Josep Coll

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Una quarantena de treballadors de l'empresa que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus a la ciutat, Girona+Neta, s'han concentrat aquest divendres matí a la plaça del Vi, davant l'Ajuntament, per reclamar un "conveni just". En la lectura del manifest demanen "justícia i dignitat" davant una situació que coeja des de principis de 2025, quan es va començar a negociar el nou conveni amb la companyia. Els empleats, però, lamenten que s'ha avançat "molt poc" i que hi ha criteris que vol implantar l'empresa que impedeixen continuar avançant. Tot i que es mostren oberts a dialogar i a arribar a un acord duran a terme més mobilitzacions i no descarten anar a la vaga.

