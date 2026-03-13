Girona guanya el recurs judicial contra la taxa d’estacionament dels busos turístics
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya valida la quantificació de la taxa, el procediment per aprovar-la i descarta discriminació o doble imposició
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) ha donat la raó a l’Ajuntament de Girona i ha avalat la legalitat de la taxa que han de pagar els busos turístics per estacionar al costat del pavelló de Fontajau. La taxa va entrar en funcionament el passat 24 de novembre i, ara, la sentència desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació Empresarial de Transports Públics de carretera de la província de Girona contra l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2025. La Sala valida el procediment que es va seguir per aprovar la taxa i la seva quantificació, i descarta discriminació o doble imposició.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, ha destacat que "Girona sempre ha apostat per un model de turisme de qualitat, compatible amb la vida quotidiana de la ciutat i amb una gestió equilibrada de la mobilitat". També ha afegit que regular l’estacionament dels autobusos turístics és una eina necessària per ordenar l’activitat turística i garantir una convivència adequada amb els veïns". Per altra banda, la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Participació Ciutadana i de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha mostrat la seva satisfacció perquè els tribunals hagin donat "la raó en una mesura necessària per a la ciutat". "Cal compensar l’impacte del turisme amb mesures que assegurin més retorn econòmic per a tots els veïns", ha subratllat.
"No respectava la normativa"
La resolució judicial analitza els diferents motius al·legats per la part recurrent i els desestima en la seva totalitat. L’Associació Empresarial de Transports Públics al·legava que el procediment per aprovar l’ordenança no respectava la normativa per falta de concurrència en els motius d’urgència de la convocatòria del Ple i perquè es vulnerava el dret fonamental a la participació política dels membres del Ple. En aquest sentit, la sentència del TSJC considera que l’associació no té legitimació per al·legar la vulneració d’aquest dret fonamental. També conclou que el procediment d’aprovació de l’ordenança es va tramitar correctament, amb la publicació adequada de l’aprovació inicial i amb la resolució formal i motivada de les reclamacions presentades durant el període d’exposició pública.
Pel que fa a l’import de la taxa, el tribunal valida la seva quantificació, que deriva d’un procediment tècnic documentat i dels informes econòmics corresponents. La sentència assenyala que el càlcul té en compte el valor de mercat i que la quantia adoptada garanteix la sostenibilitat del sistema i l’equitat entre operadors. La taxa és de 4,95 euros cada hora fins a arribar a un màxim de 30 euros diaris. El control de pagament es fa de la mateixa manera que es controlen les zones blaves a la ciutat, deixant el tiquet visible i un controlador comprova que tot sigui correcte o li posarà una denúncia.
Altres casos
Aquest pronunciament es produeix la mateixa setmana que el mateix TSJC ha anul·lat dues taxes municipals relacionades amb l’aparcament d’autobusos turístics a Barcelona corresponents a l’exercici 2025. En aquelles resolucions, el tribunal considera que els imports de les taxes no estaven prou motivats, ja que l’argumentació municipal era genèrica i no es desglossaven amb prou detall els diferents conceptes dels imports.
En el cas de Girona, en canvi, la sentència destaca que la quantificació de la taxa és el resultat d’un procediment tècnic documentat, en què es valoren comparativament diferents alternatives i es justifica la quantia adoptada a partir dels informes tècnics i econòmics incorporats a l’expedient.
Sense discriminació
El tribunal també descarta que la taxa gironina generi una situació de discriminació respecte als vehicles particulars. En aquest sentit, considera que existeix una diferència objectiva i raonable basada en factors com la dimensió, el pes i la capacitat dels autobusos, així com l’impacte que aquests vehicles tenen sobre l’ús de l’espai públic i sobre la mobilitat urbana.
Igualment, la resolució judicial conclou que l’ordenança respecta els principis de bona regulació, proporcionalitat i necessitat, i que la taxa no introdueix distorsions en el mercat ni resulta desproporcionada.
Finalment, la sentència rebutja l’argument de la suposada doble imposició amb l’impost sobre les estades en establiments turístics de la Generalitat de Catalunya, ja que no existeix identitat de subjecte passiu ni de fet imposable entre ambdós tributs.
Amb aquesta sentència, es confirma la plena validesa de la taxa municipal que regula l’estacionament dels autobusos turístics a la ciutat, una mesura que té per objectiu ordenar l’ús de l’espai públic i garantir una gestió equilibrada de la mobilitat i de l’activitat turística a Girona.
