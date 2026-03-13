Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
El treball, publicat a la revista internacional “Science”, crea un atles que mostra l’activitat de prop de 500 gens durant les primeres fases del desenvolupament
La investigadora Mireia Codina Tobias, originària de Llagostera, és una de les autores d’un article científic publicat a la revista internacional Science, una de les publicacions més reconegudes en l’àmbit de la recerca.
L’estudi, elaborat per un equip internacional de científics, presenta una nova manera d’analitzar com es forma un embrió durant les primeres fases del desenvolupament. Els investigadors han elaborat un atles detallat que mostra com s’activen centenars de gens i com es desplacen les cèl·lules mentre es construeix un organisme.
Per aconseguir-ho, l’equip ha utilitzat una tecnologia d’imatge que permet observar l’activitat de prop de 500 gens alhora dins d’un embrió complet, amb una resolució molt elevada fins i tot a nivell cel·lular.
La metodologia s’ha aplicat en embrions de peix zebra, un model habitual en biologia del desenvolupament perquè comparteix processos similars amb altres vertebrats.
Mapa del desenvolupament embrionari
Amb aquestes dades, els investigadors han generat un mapa del desenvolupament embrionari que incorpora tant les tres dimensions de l’espai com l’evolució al llarg del temps.
Aquesta aproximació permet seguir com les cèl·lules canvien, es desplacen i es diferencien per formar teixits i òrgans com el sistema nerviós o el múscul.
Segons els autors, aquest tipus d’atles pot ajudar a entendre millor com es construeix un organisme a partir d’un nombre reduït de cèl·lules inicials. El coneixement obtingut també pot contribuir en el futur a l’estudi de malalties del desenvolupament o a línies de recerca relacionades amb la medicina regenerativa.
En l'àmbit de Catalunya, a part de Mireia Codina, també hi ha participat la científica Mariona Colomer Rosell, originària de Torelló, fet que posa de manifest la presència de la investigació catalana en la recerca internacional.
