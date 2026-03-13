L'advocat i expresident dels Manaies de Girona Carles Mascort serà el pendonista d'aquest any
El cartell de Setmana Santa de la confraria ha estat dissenyat per l'estudiant de l'institut Santiago Sobrequés Lucia Gerart
L'advocat gironí i expresident de la confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona entre 2004 i 2010, Carles Mascort Yglesias, serà el pendonista de la confraria aquesta Setmana Santa. Agafa el relleu del també expresident Marius Fuertes (1998-2004), que ho va ser l'any passat. De fet, Mascort va agafar el relleu de Fuertes el 2004. Els quatre últims pendonistes, així, han estat expresidents de l'entitat, ja que el 2023 ho va ser Narcís Reixach (2010-2020) i el 2024 Joan Alenyà (1993-1998). El pendonista ha estat anunciat aquest divendres a la tarda en un acte a l'església de Sant Lluc.
Com mana la tradició, l'entrega del penó es farà el dimecres anterior a la Processó del Sant Enterrament (enguany 1 d'abril). Mascort viu al barri de Palau, i per no haver de fer un recorregut tan llarg el penó s'entregarà a casa d'una germana seva, en un pis que fa cantonada entre el carrer Santa Clara i el carrer Nou. Els Manaies iniciaran el recorregut a les vuit del vespre a l’església de Sant Lluc i travessaran el Barri Vell, la plaça del Vi i el pont de Pedra fins a arribar a la casa on entregaran el penó.
Mascort penjarà a un lloc visible del domicili el penó i el guardarà gelosament fins que la confraria el passi a buscar el Divendres Sant (3 d'abril). Aquell dia, els Manaies surten a les sis de la tarda i després formen part de la processó que comença a les nou a la plaça de la Catedral.
Qui és Carles Mascort?
Actualment, Mascort és manaia en actiu, però també una personalitat molt coneguda en el panorama gironí. Entre d'altres, ha recuperat més de vint figures de l'arqueta de Banyoles. El cas es remunta al gener de 1980, quan el conegut lladre d'art antic Erik el Belga va espoliar l'arqueta del monestir de Sant Esteve de Banyoles. En el llibre Una nit i trenta anys, l'advocat relata el procés. Mascort ha dit en diverses ocasions que intentarà recuperar les cinc peces que falten.
A part, Mascort havia de ser el cap de llista de CiU en les eleccions municipals de Girona el 2007. Es va anunciar a principis de 2006, però uns mesos més tard va retirar la candidatura denunciant que havia rebut amenaces. Carles Puigdemont va acabar sent l'alcaldable de CiU.
El cartell
Per altra banda, en l’acte que s'ha celebrat aquest divendres a l’església de Sant Lluc, també s'ha presentat el cartell dels Manaies d’aquesta Setmana Santa que, com en els últims anys, s’ha fet amb col·laboració l’institut Santiago Sobrequés l’únic que ofereix batxillerat artístic a les comarques gironines. La confraria ha escollit la proposta guanyadora ha estat la dissenyada per Lucia Gerart.
També s'han donat a conèixer el segon i tercer premi d’aquest concurs que, igual que el primer, equivalen a un val regal per bescanviar a la llibreria Abacus. El segon premi ha estat per Mariona Filomena i el tercer per Martina Manzano.
