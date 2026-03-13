La Policia Local de Llagostera identifica dos multireincidents amb més de 35 antecedents per furt al mercat setmanal
Es tracta d’un home de 26 anys i una dona de 38, que es movien amb un vehicle de lloguer i portaven estris habituals en aquest tipus de delictes
La Policia Local de Llagostera va identificar aquest dijous dos multireincidents amb més de 35 antecedents relacionats amb furts durant un control preventiu al mercat setmanal i a la zona comercial del municipi.
Es tracta d’un home de 26 anys i una dona de 38 que es desplaçaven amb un vehicle de lloguer. Durant la identificació, els agents van comprovar que portaven objectes habitualment utilitzats per cometre furts en establiments.
Entre aquests objectes hi havia una bossa folrada amb paper d’alumini, que, segons la policia, estava amagada sota la roba ampla que duien. Aquest tipus de bossa es fa servir per ocultar productes sostrets i dificultar la detecció dels sistemes d’alarma quan se surt dels comerços.
Les comprovacions policials van determinar que, entre tots dos, acumulen més de 35 antecedents vinculats a furts.
La Policia Local de Llagostera fa controls preventius de manera periòdica al mercat setmanal i a les zones comercials del municipi per detectar i prevenir aquest tipus de delictes.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA