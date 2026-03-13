Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Llagostera identifica dos multireincidents amb més de 35 antecedents per furt al mercat setmanal

Es tracta d’un home de 26 anys i una dona de 38, que es movien amb un vehicle de lloguer i portaven estris habituals en aquest tipus de delictes

La bossa recoberta amb paper d'alumini que duien amagada sota la roba ampla a Llagostera. / ajuntament de Llagostera

Eva Batlle

Llagostera

La Policia Local de Llagostera va identificar aquest dijous dos multireincidents amb més de 35 antecedents relacionats amb furts durant un control preventiu al mercat setmanal i a la zona comercial del municipi.

Es tracta d’un home de 26 anys i una dona de 38 que es desplaçaven amb un vehicle de lloguer. Durant la identificació, els agents van comprovar que portaven objectes habitualment utilitzats per cometre furts en establiments.

Entre aquests objectes hi havia una bossa folrada amb paper d’alumini, que, segons la policia, estava amagada sota la roba ampla que duien. Aquest tipus de bossa es fa servir per ocultar productes sostrets i dificultar la detecció dels sistemes d’alarma quan se surt dels comerços.

Les comprovacions policials van determinar que, entre tots dos, acumulen més de 35 antecedents vinculats a furts.

La Policia Local de Llagostera fa controls preventius de manera periòdica al mercat setmanal i a les zones comercials del municipi per detectar i prevenir aquest tipus de delictes.

