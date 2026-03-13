El PSC critica que Salt pagui una nova prima al gerent urbanístic després d’informes desfavorables als estudis de mobilitat
Els socialistes asseguren que la gratificació és de 4.000 euros, eleva a 8.000 el total cobrat i qüestionen que el govern externalitzi un nou estudi per 12.000 euros
El PSC de Salt ha criticat que l’Ajuntament hagi aprovat una nova gratificació de 4.000 euros al gerent de planificació urbanística després que els estudis de mobilitat municipals hagin rebut informes desfavorables del Ministeri de Transports. Segons els socialistes, aquesta nova retribució eleva fins als 8.000 euros el total de primes que ha percebut el càrrec des de la seva contractació.
El grup municipal assegura que la gratificació s’ha aprovat a la Junta de Govern Local i considera que arriba en un context “especialment controvertit”. El portaveu del PSC, Joan Martín, sosté que, després dels informes desfavorables del Ministeri, el govern d’ERC i Junts hauria d’haver revisat la gestió urbanística en lloc de mantenir aquest tipus de pagaments. “Quan un ministeri emet informes desfavorables sobre estudis presentats per un ajuntament, el que s’espera és que el govern analitzi què ha fallat i assumeixi responsabilitats, i no que premiï la gestió amb gratificacions addicionals als responsables”, ha afirmat.
Els socialistes també qüestionen que, de manera paral·lela, el consistori hagi adjudicat recentment la contractació d’un estudi de mobilitat extern per valor de 12.000 euros. Segons exposen, aquesta decisió evidencia una contradicció, ja que l’Ajuntament disposa d’un gerent de planificació urbanística contractat precisament per impulsar i coordinar aquest tipus de treballs tècnics.
“És incomprensible que mentre es paguen primes per objectius es continuïn externalitzant estudis que haurien de formar part de les funcions pròpies d’aquesta estructura directiva”, ha assenyalat Martín. Per al PSC, aquesta situació reforça els dubtes sobre la gestió urbanística municipal i sobre l’ús dels recursos públics.
La polèmica, segons recorden els socialistes, ja es va obrir al gener, quan el grup municipal va qüestionar el pagament d’una primera gratificació de 4.000 euros al mateix gerent urbanístic. Aquella retribució, indiquen, es va concedir mitjançant un decret signat el setembre passat, però la controvèrsia va esclatar després que transcendissin els informes desfavorables del Ministeri sobre els estudis de mobilitat presentats per l’Ajuntament.
Una qüestió tècnica vinculada al compliment d’objectius
Durant el ple municipal de gener, i a preguntes del PSC, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, va justificar aquell primer pagament assegurant que responia a una qüestió tècnica vinculada al compliment d’objectius. Els socialistes, però, rebutgen aquesta explicació i remarquen que les gratificacions són una decisió política que ha de ser validada i signada pel regidor responsable i que, per tant, el govern n’assumeix plenament la responsabilitat.
Per al PSC, la nova prima confirma la necessitat d’actuar amb més rigor en la gestió dels recursos municipals, especialment en àmbits com la planificació urbanística i la mobilitat. “Els veïns de Salt esperen rigor en la gestió dels recursos públics”, ha conclòs Martín. “No és raonable que l’Ajuntament acabi pagant dues vegades per la mateixa feina: primer amb càrrecs directius i després amb estudis externalitzats.”
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA