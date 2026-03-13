Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaSarrià Manga'Les cassoles de la Rosa'Xavier GuitartÚs compulsiu internetEducacióRodolfo SanchoSanció TradeInn
instagramlinkedin

El PSC de Girona nega que hi hagi un assentament al Parc Central i acusa el govern local de difondre "informació falsa"

Assegura que la subdelegació només ha detectat la presència "puntual" per persones durant el dia

Un grup de persones d'origen subsaharià al parc Central aquest dijous.

Un grup de persones d'origen subsaharià al parc Central aquest dijous. / Marc Martí Font

ACN

ACN

Girona

El PSC de Girona ha acusat el govern municipal de difondre "informacions alarmistes o directament falses" i nega que hi hagi un nou campament al Parc Central. El grup municipal critica les declaracions de la vicealcaldessa, Gemma Geis, en un comunicat alertant d'un "nou assentament de persones immigrants". Geis exposava que hi ha una quinzena de persones pendents de la resolució del seu visat o de la seva situació administrativa i reclamava una "solució immediata" a la subdelegació del govern espanyo. La portaveu del PSC, Bea Esporrín, sosté que són afirmacions "greus sense base real" que generen una "alarma social innecessària". La formació sosté que la subdelegació només ha detectat la presència "puntual" de persones durant el dia.

El PSC acusa Geis de buscar "desviar l'atenció dels problemes reals de la ciutat i de la seva pròpia gestió" amb el comunicat sobre l'assentament. La formació remarca que segons les dades de la subdelegació, de la Policia Nacional i del servei de seguretat d'Adif "no existeix cap campament ni assentament establert en aquest espai, ni tampoc indicis de pernoctacions". "Les mateixes fonts confirmen que el que sí que s'ha detectat és la presència puntual d'algunes persones que utilitzen la zona com a punt de trobada durant el dia", afegeixen.

"Quan es fan afirmacions tan greus sense base real, el que s'està fent és generar alarma social innecessària i utilitzar una qüestió sensible amb finalitats partidistes", ha criticat Esporrín, que reclama "responsabilitat institucional, serietat i respecte pels fets".

Notícies relacionades

Segons el PSC, aquest episodi no és un fet aïllat, sinó que forma part d'un "patró recurrent de desinformació o justificacions poc rigoroses" del govern municipal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
  2. Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
  3. Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
  4. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  5. L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
  6. Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
  7. Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
  8. L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA

Windows 11 incorporarà a l’abril el nou mode Xbox per jugar amb comandament en pantalla completa

Windows 11 incorporarà a l’abril el nou mode Xbox per jugar amb comandament en pantalla completa

La pagesia demana ajuts urgents per l’impacte de la guerra a l’Orient Mitjà en els costos de producció

La pagesia demana ajuts urgents per l’impacte de la guerra a l’Orient Mitjà en els costos de producció

Girona guanya el recurs judicial contra la taxa d’estacionament dels busos turístics

Girona guanya el recurs judicial contra la taxa d’estacionament dels busos turístics

Les obres al túnel de Rubí faran que els trens de mercaderies tardin set hores per anar de Portbou a Can Tunis

Les obres al túnel de Rubí faran que els trens de mercaderies tardin set hores per anar de Portbou a Can Tunis

L'atenció primària gironina detecta 8.500 possibles casos d’apnea del son en tres anys

L'atenció primària gironina detecta 8.500 possibles casos d’apnea del son en tres anys

Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX

Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX

Els gironins no podran utilitzar temporalment la deixalleria de Sarrià de Ter

Els gironins no podran utilitzar temporalment la deixalleria de Sarrià de Ter

Figueres preveu obrir l'oficina antiocupació i la subseu de la Guàrdia Urbana abans de l'estiu

Figueres preveu obrir l'oficina antiocupació i la subseu de la Guàrdia Urbana abans de l'estiu
Tracking Pixel Contents