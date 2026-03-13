El PSC de Girona nega que hi hagi un assentament al Parc Central i acusa el govern local de difondre "informació falsa"
Assegura que la subdelegació només ha detectat la presència "puntual" per persones durant el dia
El PSC de Girona ha acusat el govern municipal de difondre "informacions alarmistes o directament falses" i nega que hi hagi un nou campament al Parc Central. El grup municipal critica les declaracions de la vicealcaldessa, Gemma Geis, en un comunicat alertant d'un "nou assentament de persones immigrants". Geis exposava que hi ha una quinzena de persones pendents de la resolució del seu visat o de la seva situació administrativa i reclamava una "solució immediata" a la subdelegació del govern espanyo. La portaveu del PSC, Bea Esporrín, sosté que són afirmacions "greus sense base real" que generen una "alarma social innecessària". La formació sosté que la subdelegació només ha detectat la presència "puntual" de persones durant el dia.
El PSC acusa Geis de buscar "desviar l'atenció dels problemes reals de la ciutat i de la seva pròpia gestió" amb el comunicat sobre l'assentament. La formació remarca que segons les dades de la subdelegació, de la Policia Nacional i del servei de seguretat d'Adif "no existeix cap campament ni assentament establert en aquest espai, ni tampoc indicis de pernoctacions". "Les mateixes fonts confirmen que el que sí que s'ha detectat és la presència puntual d'algunes persones que utilitzen la zona com a punt de trobada durant el dia", afegeixen.
"Quan es fan afirmacions tan greus sense base real, el que s'està fent és generar alarma social innecessària i utilitzar una qüestió sensible amb finalitats partidistes", ha criticat Esporrín, que reclama "responsabilitat institucional, serietat i respecte pels fets".
Segons el PSC, aquest episodi no és un fet aïllat, sinó que forma part d'un "patró recurrent de desinformació o justificacions poc rigoroses" del govern municipal.
