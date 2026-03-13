Qstura tanca el cercle de la moda a Salt dels 6 anys fins a la universitat
El centre incorporarà el curs 2026-2027 un grau mitjà i un grau superior oficials i completarà un itinerari formatiu pioner al Gironès
Qstura, l’escola de moda de Salt ubicada a la Fàbrica Gassol-Monar, incorporarà a partir del curs 2026-2027 un cicle formatiu de grau mitjà i un de grau superior i completarà així un itinerari formatiu en moda que va dels 6 anys fins a la universitat. Amb aquest pas, el centre es convertirà en el primer del Gironès que oferirà aquesta formació professional reglada i reforçarà un projecte que vol connectar formació, ofici, empresa i acompanyament personal a través del tèxtil.
La directora de Qstura, Sílvia Castelló, ha remarcat durant la presentació que la novetat no s’explica només per l’arribada dels nous cicles, sinó pel model global que el centre ha anat construint al llarg dels anys. “La nostra notícia no és tant que venen els cicles, sinó tot aquest ecosistema”, ha afirmat. Segons ha detallat, l’escola ja treballa amb infants, grups d’adults, la fundació i estudis universitaris de moda amb l'ERAM (L'Escola Universitària de les Arts), i el que faltava era precisament aquest esglaó intermedi per “tancar el cercle”.
Castelló ha insistit que el projecte de Qstura s’ha construït “amb una mirada humanista” i que la moda i el tèxtil no s’entenen només com una sortida professional. “El que fem és ajudar les persones a través del tèxtil”, ha assegurat. En aquest sentit, ha reivindicat l’ofici com “un valor estratègic” i ha subratllat la implicació de moltes empreses del sector en el desenvolupament del projecte, fins al punt que algunes han contribuït a donar forma al currículum. També ha destacat la importància de la borsa de treball del centre, concebuda per connectar els futurs alumnes amb les necessitats reals del teixit empresarial.
Els dos nous cicles, un de grau mitjà i un de superior, tindran una durada de dos cursos cadascun i s’impartiran en torn de matí. Les classes es repartiran entre espais de la Gassol-Monar i l’escola Pompeu Fabra. La directora del centre ha explicat que l’interès pels estudis s’ha fet visible de seguida: la informació es va penjar al web dijous al matí i, dues hores després, ja havien rebut una primera inscripció.
"Apostar per la moda és sa i és just"
Durant l’acte, Castelló també ha reivindicat el valor de l’espai on s’ubica el projecte. Ha explicat que no s’han pintat les parets per no perdre l’essència del lloc ni esborrar-ne el passat, en referència a la vinculació històrica de la Gassol-Monar amb el món tèxtil. Aquesta idea ha connectat amb la intervenció del director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Moisès Rodríguez, que ha defensat que “apostar per la moda és sa i és just” perquè Catalunya forma part de la història del tèxtil, una tradició que, segons ha remarcat, arrenca amb la revolució industrial.
Rodríguez ha elogiat el projecte de Qstura i l’ha vinculat a la passió i al component transformador de l’ofici. “Avui estem davant del resultat d’un somni que surt de la passió”, ha afirmat. També ha defensat que la costura pot ser “sutura de la societat i de les persones” i ha recordat que hi ha persones que han pogut construir un projecte de vida gràcies a la moda.
Aquesta dimensió personal també s’ha fet visible en els testimonis dels alumnes. Emma Luján, de 22 anys i procedent d’Alacant, ha explicat que haver pogut fer el grau mitjà i el superior li ha servit de suport per cursar després la carrera i adquirir bona part dels coneixements que té ara. “Qstura és com una mini família, m’encanten les profes i les assignatures i estic super a gust”, ha assegurat. També Eudald Serra, de 23 anys, exemplifica aquest recorregut. Ha explicat que ja cosia amb set anys, que sempre ha estat una persona artística i que va conèixer Sílvia Castelló en un casal, on, segons ha dit, ella li va “implantar la llavor”. Després d’una etapa en què no acabava de trobar el seu camí, de deixar el batxillerat i de passar un temps treballant, va decidir apostar per la moda de manera professional. Ara és professor de nens i joves a la mateixa escola. “La Sílvia i l’escola sempre donen l’oportunitat de continuar creixent”, ha afirmat.
Amb la incorporació dels nous cicles, Qstura consolida a Salt un model singular al territori, una escola que abasta des de la iniciació infantil fins als estudis universitaris i que vol fer del tèxtil una eina de formació, d’ofici i també d’acompanyament personal.
