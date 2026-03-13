La realitat i el futur del vehicle elèctric es posaran a debat
El pròxim 15 d’abril Diari de Girona i Bassols Energia organitzen una taula amb experts
Una trobada a porta oberta per parlar sobre el futur del vehicle elèctric en un context marcat per la guerra, la incertesa econòmica i l’augment constant del preu dels carburants. Aquest és l’objectiu de la jornada que, sota el títol «Entre la realitat i l’expectativa: el futur del vehicle elèctric», tindrà lloc el pròxim 15 d’abril a la Cambra de Comerç de Girona organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el patrocini de Bassols Energia. La sessió comptarà amb la participació de diferents ponents que abordaran i posaran sobre la taula temes relacionats amb la mobilitat elèctrica com la sostenibilitat, els avenços en bateries, la infraestructura de recàrrega i els nous models de mobilitat urbana, entre altres qüestions. L’assistència a la sessió, que començarà a les 6 de la tarda, és totalment gratuïta, però cal fer una inscripció prèvia en aquest enllaç.
Taula i debat
La taula de debat estarà integrada per Alejandro Valdovinos, Director de RRII de Circutor; Tomàs Megia, Director de l’Oficina per a la Transformació de les Indústries de Mobilitat i Automoció (OPTIMA) i Miquel Bosch, Director general de Bassols Energia mentre que Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona actuarà com a moderador. La idea és que l’acte es converteixi en un espai de diàleg per reflexionar sobre els reptes i oportunitats de la transició energètica i sobre com avançar cap a una mobilitat que sigui molt més eficient i sostenible. La implantació del vehicle elèctric ja és tota una realitat. Segons les darreres dades, a la Unió Europea durant l’any passat, els vehicles 100% elèctrics van arribar al 17,4% de quota de matriculacions mentre que els híbrids (HEV) ja són la primera opció amb 34,5%. Per contra, a benzina+dièsel van baixar fins al 35,5%. En l’àmbit de l’Estat espanyol, els vehicles endollables van vorejar el 19% del total dels cotxes matriculats. Europa avança a bon ritme, ja que aproximadament 1 de cada 6 cotxes nous ja és amb bateria elèctrica. Espanya accelera en aquest terreny, però encara té recorregut. Els experts també consideren que el futur passa per l’electrificació de flotes de transport públic i d’empreses relacionades amb el lloguer de vehicles o la logística urbana com a motor de creixement, però per a aconseguir-ho cal implantar un marc d’incentius per a la compra i matriculació de cotxes.
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA