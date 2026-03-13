Reobert al trànsit el final del carrer del Carme de Girona un cop reparat el talús
Els treballs s’han fet al tram situat a tocar del cementiri, afectat per un despreniment durant la llevantada del gener
L’Ajuntament de Girona ha acabat les obres per reparar el talús del final del carrer del Carme que es va esllavissar arran de la llevantada del gener. Un cop enllestits els treballs, la circulació de vehicles per aquesta via ja torna a estar oberta.
L’actuació s’ha fet al tram comprès entre el carrer de Julià de Chia i la carretera de Sant Feliu, a l’altura del cementiri, un punt que havia obligat a restringir el pas durant diversos dies per poder executar la reparació.
L’afectació va incidir especialment en la mobilitat dels veïns de sectors com Vila-roja, Mas Ramada, Font de la Pólvora i el Grup de Sant Daniel, ja que el tall obligava a fer desviaments tant d’entrada com de sortida de la ciutat per aquesta banda. Durant aquells dies, els vehicles que circulaven per la carretera de Sant Feliu en sentit centre havien de desviar-se cap a la rotonda de la carretera de Quart i entrar a Girona pel carrer d’Emili Grahit, passant pel Parc Tecnològic. En sentit contrari, els conductors que es dirigien cap al sector Est s’havien de desviar pel carrer de Julià de Chia per poder fer el canvi de sentit.
Les pluges del gener
La reparació posa punt final a una incidència provocada per l’episodi de pluges del gener, que va afectar aquest talús situat al final del carrer del Carme. Amb la finalització de les obres, es recupera la normalitat en un dels accessos viaris d’aquesta zona de Girona.
