La Generalitat a Girona s'il·lumina pel dia de la covid persistent
El Pati de les Magnòlies i la façana de la plaça Pompeu Fabra volen visibilitzar aquesta malaltia crònica i incapacitant
La Generalitat a Girona ha il·luminat aquest dissabte al vespre el Pati de les Magnòlies i la façana de l’edifici que dona a la plaça de Pompeu Fabra, i ho tornarà a fer aquest diumenge, per donar visibilitat a la covid persistent. L’acció coincideix amb la commemoració del Dia Internacional del Reconeixement de la covid persistent, que se celebra cada 15 de març.
La iniciativa respon a la petició del col·lectiu de persones afectades persistents per la covid-19 de Catalunya i forma part d’accions simbòliques que es duen a terme arreu per visibilitzar aquesta realitat. La jornada es va impulsar l’any 2023 per iniciativa de persones afectades i entitats que treballen per sensibilitzar la societat sobre aquesta problemàtica.
La covid persistent es caracteritza per la persistència de símptomes després de la infecció inicial pel virus. Segons expliquen les entitats d’afectats, es tracta d’un quadre complex que pot presentar una gran diversitat de manifestacions. De fet, se n’han arribat a descriure més de 200.
Més recursos
Amb motiu de la commemoració del 15 de març, el col·lectiu d’afectats també ha reclamat més recursos per afrontar-la. En un comunicat, denuncien l’infradiagnòstic dels casos, la manca de formació especialitzada i el tancament d’unitats dedicades a la seva atenció.
Els afectats asseguren que actualment es troben amb una «desprotecció administrativa» que dificulta el reconeixement de discapacitats, incapacitats laborals o adaptacions al lloc de treball. Segons denuncien, això obliga moltes persones a afrontar la situació en solitari mentre la seva capacitat funcional i la qualitat de vida es deterioren «de forma progressiva i severa».
Per aquest motiu, reclamen més reconeixement institucional de la covid persistent i un reforç dels recursos sanitaris per millorar-ne el diagnòstic, l’atenció assistencial i el seguiment dels casos, així com una resposta més adequada a les necessitats de les persones afectades.
