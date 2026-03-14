Girona tracta uns 800 arbres contra l'eruga de la processionària
L’Ajuntament manté l’endoteràpia, amb injeccions al tronc per frenar la plaga
L’Ajuntament de Girona ha tornat a actuar aquesta temporada per controlar la processionària del pi amb tractaments d’endoteràpia. Segons informa el consistori, enguany s’ha intervingut en uns 800 arbres, principalment pins i cedres, amb l’objectiu de frenar la plaga abans que les erugues arribin a l’estadi urticant, el que genera més afectacions. La tècnica consisteix a injectar el producte fitosanitari directament al tronc, de manera que s’aplica dins el sistema intern de l’arbre i s’evita la dispersió del producte al medi.
La temporada passada, l’Ajuntament ja detallava que aquests tractaments es fan quan les erugues comencen a devorar les fulles, per evitar que evolucionin fins a la fase en què adquireixen capacitat urticant. En aquell moment, el consistori també afirmava que la tècnica té una eficàcia “del 100%” en els arbres tractats, i que això contribueix a reduir el risc en els espais on s’actua.
Les intervencions se centren sobretot en l’arbrat situat dins la trama urbana, en punts d’ús quotidià com parcs, jardins, zones verdes, places, carrers, escoles i altres espais públics. L’Ajuntament ja va situar en aquesta mena d’entorns el gruix de l’actuació, tenint en compte que són espais on la presència d’erugues pot generar més incidències per a la ciutadania i, especialment, per a les mascotes.
A banda de l’endoteràpia, el consistori complementa la campanya amb l’eliminació mecànica de les bosses de processionària quan se’n detecten als arbres. Aquest mètode consisteix a tallar i destruir les bosses durant la seva formació per evitar que les erugues es dispersin. Segons l’Ajuntament, la detecció es fa a partir de revisions visuals vinculades a l’empresa de jardineria encarregada del manteniment dels diferents sectors de la ciutat i també a partir d’avisos de la ciutadania. En la informació publicada la temporada passada, el consistori ja apuntava que els avisos per bosses havien disminuït els darrers anys, un fet que atribuïa a l’efectivitat del tractament principal.
Una plaga
La processionària del pi és considerada una plaga en l’àmbit forestal i es reconeix per les bosses blanques que forma a les copes de pins i cedres i pels desplaçaments en grup en forma de filera. La seva presència acostuma a tenir més repercussió entre febrer i abril, quan les erugues adquireixen una alta capacitat urticant. Això pot afectar les persones i, sobretot, els animals, especialment els gossos, que poden patir conseqüències greus en cas de contacte. Amb tot, l’Ajuntament indica que aquest 2026 no hi ha canvis respecte d’altres anys, s’ha tractat el mateix volum d’arbres que la temporada passada i s’ha aplicat el mateix mètode.
